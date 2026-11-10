El Perú realizó el lunes 9 de noviembre una emisión de bonos globales sostenibles en dólares por US$ 4,500 millones, la más grande en esta moneda efectuada por el país hasta la fecha. La operación registró una demanda superior a los US$ 21,000 millones por parte de inversionistas internacionales .

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que la colocación comprendió bonos a plazos de 12 y 30 años, con tasas cupón de 6.06% y 6.45%, respectivamente.

La demanda alcanzada representó más de siete veces el monto inicialmente previsto por el Gobierno y casi cinco veces el importe finalmente colocado. Además, participaron más de 320 cuentas de inversionistas nacionales e internacionales, lo que permitió mejorar las condiciones de financiamiento para el país.

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Debido a esa mayor demanda, se logró reducir el spread inicial de la oferta de UST +160 pbs. -tanto para el bono con vencimiento a 12 años y el bono a 30 años- a un spread en 42 pbs. en el primer tramo y en 40 pbs. en el tramo a 30 años. Esto significó una prima de nueva emisión negativa (12 años) y sin prima (30 años).

“Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria, porque recibimos una demanda de más de US$ 21 000 millones, más de 7 veces el monto inicialmente previsto y casi 5 veces el monto finalmente colocado”, remarcó.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó la demanda superior a los US$ 21,000 millones que recibió la emisión de bonos peruanos en el mercado internacional. Foto: MEF.

¿A qué se destinarán los recursos?

La emisión se efectuó bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Entre las categorías contempladas figuran proyectos de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, incluidas las intervenciones frente al Fenómeno El Niño.

También se consideran programas y proyectos destinados a cerrar brechas sociales, reforzar la protección de las poblaciones vulnerables y promover un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.

El ministro Elmer Cuba informó que esta colocación es la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país latinoamericano, lo que demuestra la sólida posición del país en la región, así como constituye una señal relevante de confianza y fortaleza en el actual escenario financiero internacional.

“El Perú sigue siendo un país que genera confianza en los mercados financieros internacionales y mantiene intacta su capacidad de acceder al financiamiento de largo plazo en condiciones competitivas. Se trata de una excelente noticia para el país”, indicó el ministro de Economía y Finanzas.

En paralelo, el Gobierno lanzó una oferta de intercambio de bonos globales en dólares con vencimientos en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038.

Esta operación busca mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las referencias de largo plazo de la curva de rendimiento en moneda extranjera.