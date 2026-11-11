El papa León XIV llegará este miércoles 11 de noviembre al Perú para iniciar su primera visita apostólica al país, que se extenderá hasta el lunes 16 y comprenderá actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

El avión que traslada al sumo pontífice partirá a las 2:00 p. m. desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, Argentina, y tiene previsto aterrizar a las 5:30 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8, en la avenida Faucett, Callao . Allí será recibido oficialmente por las autoridades peruanas.

Tras su llegada, León XIV se trasladará hacia el centro de Lima en un vehículo cerrado. Según explicó monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita del papa al Perú, el recorrido inicial comprenderá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Existe la posibilidad de que los fieles puedan verlo durante este trayecto.

La modalidad del traslado podría variar. Durante su reciente llegada a Uruguay, el pontífice salió del aeropuerto en un automóvil cerrado, pero mantuvo las ventanas abiertas para saludar a las personas que se congregaron a lo largo de la ruta.

Del vehículo cerrado al papamóvil

Al llegar a la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en Breña, León XIV cambiará de vehículo y abordará el papamóvil . Desde allí podrá saludar directamente a los fieles que se encuentren a su paso.

El recorrido continuará por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, para luego ingresar al jirón Conde de Superunda y llegar hasta Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la agenda oficial, a las 6:15 p. m. el papa participará en la ceremonia oficial de bienvenida en la sede del Ejecutivo. A las 6:45 p. m. está prevista su visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi.

El papa León XIV llegará este miércoles 11 de noviembre al Perú para iniciar su primera visita apostólica al país. Foto: EFE.

Posteriormente, el pontífice se dirigirá al Gran Teatro Nacional, en San Borja. A las 7:45 p. m. participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, actividad en la que pronunciará un discurso.

Para llegar al recinto, el vehículo que traslada al papa recorrerá el Paseo de los Héroes Navales, la vía expresa del Paseo de la República y la avenida Javier Prado.

¿Dónde pasará la noche?

Tras concluir sus actividades en el Gran Teatro Nacional, León XIV se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde pernoctará. Para ello, tomará las avenidas Javier Prado, Petit Thouars, 28 de Julio y Salaverry.

La visita continuará el jueves 12 de noviembre. Ese día, el papa se dirigirá al Centro de Lima en un automóvil cerrado y posteriormente cambiará al papamóvil en el Centro Cívico para continuar hacia la Plaza de Armas.

En este segundo recorrido pasará por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, antes de ingresar nuevamente al jirón Conde de Superunda. Además, realizará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, donde rezará frente a la imagen del Señor de los Milagros.

Posteriormente, el santo padre se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal y encabezará la celebración de la hora media en la Basílica Catedral. A partir de las 11:30 a. m., presidirá en la Plaza de Armas el encuentro denominado Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

En los días siguientes, León XIV continuará su visita apostólica en Chiclayo, Pucallpa y Cusco, donde cumplirá diversas actividades y encuentros con fieles y representantes de distintos sectores.

Su estadía en el país concluirá el lunes 16 de noviembre, con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.