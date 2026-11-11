El Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, estableció que se darán días no laborables compensables para facilitar la participación de los trabajadores en las actividades por la visita del papa León XIV al Perú.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó que la medida tendrá una aplicación diferenciada según el territorio y el sector laboral.

Cabe precisar que para fines tributarios, las fechas declaradas no laborables seguirán siendo consideradas días hábiles.

Pero, ¿cuánto ganarían el turismo y el comercio frente a lo que dejarían de producir otras actividades, y cómo sería el impacto general de la medida en el país?

Oportunidades para el turismo y las economías locales

Claudia Sícoli, directora de las carreras de Economía en la UPC, sostuvo que la llegada de turistas extranjeros por la visita del sumo pontífice generaría un efecto positivo en la economía.

Entre las actividades favorecidas estarían el transporte terrestre y aéreo, la alimentación y el alojamiento. A estos negocios se sumarían los dedicados a la venta de polos, sombreros, accesorios y recuerdos alusivos a la visita. En este panorama, la demanda también impulsaría las economías locales.

“Dependiendo del rubro al que se dedican, tanto grandes empresas como mypes se favorecerán con esta visita”, indicó la especialista.

Sin embargo, Sícoli advirtió que declarar un feriado nacional o día no laborable reduciría la actividad en sectores como construcción, minería, agroindustria y servicios financieros. Por ello, señaló que es importante evaluar las medidas que los negocios podrían incluir según las características de cada actividad productiva.

Por otro lado, la especialista consideró que no sería adecuado reducir las horas de atención de restaurantes, hoteles y servicios de transporte, debido a la mayor demanda prevista durante la visita papal. Por eso, recomendó evaluar las medidas según las características de cada empresa o entidad.

Entre las alternativas que podrían realizar las empresas, Sícoli señaló que el día no laborable compensable generaría el menor costo económico, ya que permite recuperar las horas no trabajadas. También planteó evaluar días o turnos compensables y el cambio del trabajo presencial al virtual en zonas delimitadas, para facilitar la movilización de los asistentes con un costo acotado para la economía.

Los días no laborables por la visita del papa favorecerían al turismo, pero podrían reducir la actividad de otros sectores y afectar la liquidez de las mypes. (Foto AP/Gregorio Borgia)

Costos económicos

Mario Vergara Silva, especialista económico financiero, sostuvo que un aumento de las ventas en un día no laborable no equivale, por sí solo, a un crecimiento real de la economía.

Para calcular el beneficio económico, es necesario distinguir el consumo adicional del gasto que las personas simplemente trasladan de una fecha o ciudad a otra. Por ello. explicó que:

Sustitución Temporal: Si las personas compran camisetas, recuerdos o comida masivamente durante los tres días de la visita papal, es probable que dejen de gastar en entretenimiento, ropa o restaurantes las semanas posteriores.

“Es un traslado de consumo en el tiempo, no una expansión económica”, indicó.

Sustitución Geográfica: El dinero que un turista interno gasta en las ciudades visitadas por el papa (por ejemplo, Lima o Cusco) es dinero que dejó de gastar en su ciudad de origen.

“La riqueza se redistribuye geográficamente, pero el PBI del país se mantiene igual”, añadió.

En este contexto, las situaciones de los sectores económicos serán distintos.

Vergara explicó que las grandes empresas cuentan con más recursos para reorganizar turnos, anticipar inventarios y recuperar producción. Mientras que las mypes enfrentarían situaciones distintas. Así, los talleres y servicios ajenos al evento tendrían mayores dificultades para absorber los costos de una paralización.

Antes de aprobar un descanso o paralización de la jornada, se debe evaluar en sectores como la agroexportación, la manufactura pesada y la minería están en temporada alta o tienen despachos comprometidos. Los retrasos en estos rubros podrían generar penalidades.

Asimismo, se debe identificar qué actividades pueden recurrir al teletrabajo para mantener sus operaciones.

También es fundamental revisar si el descanso coincidiría con el pago de planillas, impuestos o deudas bancarias, debido al riesgo que una interrupción representaría para la liquidez de las mypes.

Finalmente, Vergara recomendó verificar si las ciudades cuentan con infraestructura suficiente para recibir a los visitantes. Si los hoteles ya están completamente ocupados, declarar un día libre podría aumentar la saturación sin traducirse en mayores beneficios para el sector formal.