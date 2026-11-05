Chiclayo se prepara para recibir al papa León XIV y atraer visitantes a Lambayeque.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

Hace tres años, Robert Prevost, hoy papa León XIV, también disfrutaba de las costumbres que hacen del Perú un país de celebraciones. A pocos días de su regreso a Chiclayo, la visita del 13 y 14 de noviembre despierta expectativas económicas en Lambayeque. La Cámara de Comercio estima que movilizaría US$ 500 millones y que las ventas de negocios vinculados al turismo podrían crecer hasta 400%. ¿Cómo se prepara la región y qué oportunidades de negocio podrían surgir para las empresas a partir de la visita?

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