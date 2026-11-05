La llegada del papa León XIV a Chiclayo congregaría a alrededor de 1.5 millones de personas en el entorno del evento, mientras que Lambayeque recibiría unos 700,000 visitantes. Asimismo, la Cámara de Comercio de Lambayeque prevé un movimiento económico de US$500 millones, calculado en función del gasto per cápita de los turistas. Y es que, sin considerar el transporte, en promedio un local gastaria entre US$200 y US$250, mientras que un extranjero US$500 a US$800 por día.

Así, los sectores conexos al turismo incrementarían sus ingresos hasta en un 400%, considerando que el promedio de estadía sería de 5 días. Entre los asistentes anticipa la llegada al Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles de viajeros desde Ecuador, con el vuelo inaugural de Aeroregional, Argentina, Colombia y Chile.

Vía terrestre, el crecimiento anual pasaría de 37% en noviembre de 2025 a más de 50% en noviembre de 2026, y vía aérea, de 20% a 40%, respectivamente. A lo largo del 2026, la oferta aérea se incrementó de cuatro a nueve vuelos diarios, entre nacionales e internacionales, y el aeropuerto de Chiclayo amplió su atención a pasajeros de otras regiones del norte del país.

“Nos estamos enfocando en una línea Chiclayo-Cusco Cusco-Chiclayo vía Copa Airlines para atraer directamente turistas de Estados Unidos y Europa sin centralizar Lima. El próximo año será una realidad”, comentó Juan Manuel Scander, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, a Gestión.

El aeropuerto de Chiclayo busca ampliar su conectividad con una nueva ruta aérea a Cusco.

Visita del Papa a Lambayeque suma nuevas alternativasde hospedaje

La oferta de alojamiento en Lambayeque se prepara para recibir a los visitantes que llegarán por la visita del papa León XIV. Scander afirmó que los hoteles alcanzarían una ocupación del 100%, mientras que el programa de alojamiento articulado por el gremio registra un avance cercano al 90%. La región cuenta con unas 20,000 camas oficiales, a las que se suman departamentos particulares que sus propietarios han puesto en alquiler a través aplicativos como Airbnb y sus redes sociales.

El 35% se alojaría en hoteles, el 15% en Airbnb y el 10% en alojamientos privados, mientras que el 40% restante optaría por acampar, según la Cámara de Comercio de Lambayeque.

A su vez, la municipalidad de Pimentel habilitará, en coordinación con la Policía Nacional, la playa Las Rocas, frente a las pampas donde se celebrará la misa. La zona tendrá capacidad para entre 10,000 y 20,000 carpas y contará con baños, restaurantes y comerciantes que ofrecerán artesanías y productos tradicionales. Asimismo, permitirá acceder al mar.

Más allá del campamento habilitado, algunos privados están acondicionando casas de campo y espacios de alojamiento para hasta 2,000 personas con servicios complementarios, como fogatas, artesanía y espectáculos musicales nocturnos.

Lambayeque alista su oferta turística y de hospedaje para la llegada del papa León XIV.

La oferta se complementa con los negocios gastronómicos y de entretenimiento de Chiclayo. La Cámara de Comercio ha trabajado con restaurantes, artesanos y comerciantes, y realizó concursos para reconocer al mejor anticuchero, picarón, ceviche y causa chiclayana. En esa línea, Scander destacó el desarrollo de restaurantes y discotecas en la ciudad, así como la posibilidad de que los visitantes permanezcan durante la noche y retornen a sus lugares de origen al día siguiente.

“Lambayeque no solo es Chiclayo”, remarcó Scander. La institución busca que el visitante conozca la gastronomía y los atractivos de otras localidades, y que el movimiento no se concentre únicamente en la capital regional.

Visita del Papa a Lambayeque abre vitrina internacional para atraer inversiones y turistas

Ahora bien, la visita también tendrá un componente de promoción internacional. La Cámara de Comercio cedió oficinas permanentes a la Cancillería en su sede, debido a que la región no contaba con una oficina de esta entidad. Asimismo, se les solicitó destinar 1,000 m² de sus instalaciones para el centro de comunicaciones nacional e internacional que cubrirá la visita del Papa.

“Todas las comunicaciones se van a instalar en la Cámara de Comercio del 9 al 15 de noviembre. Ya hemos recibido a representantes de prensa del Vaticano y CNN el domingo”, comentó Scander.

La Cámara asumirá este acondicionamiento como un aporte del empresariado, con el fin de promover la región a través de la cobertura internacional.

Y es que, como sostuvo Scander, la exposición internacional podría atraer inversionistas y compradores extranjeros. Lambayeque ocupa el segundo lugar mundial en producción de arándanos y el tercero en uva, mango, palta y espárragos. A partir de ello, la Cámara ha convocado a empresarios de otros países a visitar la región, conocer sus empresas y adquirir productos. Scander también recordó que, hace unos tres meses, el gremio recibió a ocho embajadores de la Unión Europea y sus agregados comerciales para un encuentro de networking orientado a generar oportunidades de negocio.

“La Cámara busca articular estas oportunidades y facilitar el acceso a mercados, incluidos países de Centroamérica. No solo para comprar productos, sino para invertir en Lambayeque”, afirmó Scander.

La visita del papa León XIV impulsa el turismo y la actividad comercial en Chiclayo.

El turismo es otro de los aspectos que la Cámara busca posicionar ante la audiencia internacional. El presidente gremial destacó los museos, la cultura Sipán y la gastronomía de la región, y sostuvo que los turistas extranjeros podrían quedarse entre dos y tres días para recorrer estos destinos.

Asimismo, señaló que el gremio participó en el proyecto del puerto de Eten y propuso incorporar una estación para cruceros turísticos, con el objetivo de que embarcaciones de distintas partes del mundo puedan llegar a Lambayeque. La Cámara también impulsa el puerto y un parque industrial como proyectos de desarrollo regional. el estudio de previabilidad había salido a licitación y esperaba que estuviera listo en aproximadamente un año, con la expectativa de iniciar la construcción en 2030.