Codelco alcanzó acuerdos verbales con algunos compradores chinos y surcoreanos para cobrar una prima de US$ 268 por tonelada métrica, según una fuente con conocimiento directo. La cifra está por debajo de la prima récord de US$ 350 por tonelada ofrecida a compradores chinos para 2026, cuando la perspectiva de aranceles estadounidenses desató una carrera por enviar cobre al mercado de Estados Unidos.

Algunos grandes compradores chinos están negociando primas por debajo de ese nivel, indicaron otras fuentes familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

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Dado que el arbitraje con EE.UU. ya no ejerce la misma atracción extraordinaria sobre el metal, Codelco busca cerrar más ventas en China, ofreciendo una prima menor y mostrando mayor flexibilidad en las negociaciones de este año, dijeron algunas de las personas. Aunque la demanda industrial subyacente sigue débil, el apetito de China por el cobre refinado es actualmente fuerte debido a la escasez de oferta en el mercado al contado.

Codelco ha ofrecido algunas concesiones comerciales a grandes clientes en años anteriores, pero normalmente ha fijado una prima única. Este año ha optado por negociaciones más bilaterales, recurriendo primero a grandes clientes existentes en un intento por asegurar ventas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de conversaciones privadas.

Las condiciones anuales son seguidas de cerca y tradicionalmente han servido como referencia para otros contratos de suministro, aunque los operadores recurren cada vez más a operaciones al contado y China aumenta sus compras a África e Indonesia, donde la capacidad de fundición está creciendo. Las primas se pagan por encima de los precios de la Bolsa de Metales de Londres para el cobre físico.

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Codelco ha estado negociando primas de alrededor de US$ 200 a US$ 250 y algo más por tonelada con las unidades comerciales de China North Industries Group Corp. (Norinco), y Citic Group Co., según fuentes con conocimiento directo de las conversaciones. Las compañías —clientes de larga data de Codelco— están negociando las condiciones finales y se espera que contraten volúmenes anuales, indicaron las fuentes citadas.

Las unidades de Norinco y Citic estuvieron entre los pocos clientes chinos que aceptaron los contratos de Codelco con primas elevadas para 2026, dijeron las fuentes. Muchos otros optaron por no comprar mediante contratos anuales, dado que las primas cotizaban a niveles mucho más bajos en el mercado al contado.

Codelco declinó comentar sobre asuntos comerciales. Citic también declinó hacer comentarios y Norinco no respondió a consultas enviadas por correo electrónico por Bloomberg.

Las conversaciones, que comenzaron durante la Cesco Asia Copper Week de la semana pasada en Shanghái, se producen en un momento de volatilidad para el mercado del cobre. Los futuros se han desplomado mientras operadores e inversionistas adoptan posiciones cada vez más bajistas ante la debilidad de la demanda china. Aun así, el mercado físico en China sigue ajustado después de que la carrera por enviar metal a EE.UU. durante los últimos dos años redujera los inventarios en otros mercados.

La escasez en China ya ha comenzado a atraer metal desde las enormes existencias acumuladas en Estados Unidos. Ya se han reservado varios cargamentos, aunque podrían pasar seis semanas o más antes de que lleguen volúmenes significativos.