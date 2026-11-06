“El año que viene pretendo proponer una serie de cambios, no a la gobernanza solamente, porque esto no es un problema solamente de gobernanza, sino que es la posibilidad de repensar Codelco, de repensar la estructura de Codelco”, dijo Bernardo Fontaine a periodistas tras una junta extraordinaria de accionistas el jueves, sin dar más detalles.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para contener el impacto de las irregularidades en los reportes y reforzar la supervisión, mientras Codelco enfrenta una menor producción, mayores costos y una deuda récord. Los ministros presentes en la reunión pidieron a la empresa profundizar las investigaciones y evaluar cambios en su gobierno corporativo. La última gran reforma, en 2009, buscó profesionalizar el directorio y darle mayor independencia del gobierno.

Las cifras presentadas el jueves muestran que la producción reportada en 2024 y 2025 fue inflada artificialmente en 42,100 toneladas métricas de cobre: 24,000 toneladas en 2024 y 18,100 toneladas netas el año pasado. Los hallazgos preliminares incluyen producción contabilizada dos veces entre las divisiones Salvador y Ministro Hales, además de producción de Chuquicamata informada antes de que efectivamente se produjera.

Las irregularidades generarían en 2026 un ajuste a la baja de inventarios de unas 15,200 toneladas, equivalente a entre US$ 120 millones y US$ 140 millones, según una presentación realizada en la reunión.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pidió llevar las investigaciones hasta sus “últimas consecuencias”. Dijo que el directorio anterior había cuestionado cifras anómalas de producción, pero recibió información falsa de la administración.

Codelco despidió a ocho ejecutivos la semana pasada y contrató a EY y KPMG para realizar auditorías. La investigación surgió de un caso separado relacionado con casi 27,000 toneladas contabilizadas como producción de 2025 pese a no cumplir los requisitos para ser consideradas producto terminado, y desde entonces se ha ampliado.

El escándalo aumenta la urgencia de una transformación más amplia. Fontaine dijo que Codelco espera producir algo más de 1.2 millones de toneladas este año, por debajo de la proyección oficial, y que la producción de sus minas promediaría cerca de 1.3 millones de toneladas en los próximos cuatro años. La administración está adoptando proyecciones más realistas y trasladando el foco del volumen a la rentabilidad.

Codelco buscará crecer mediante alianzas público-privadas y revisará sus participaciones minoritarias en otros negocios, dijo Fontaine. La minera evaluará si vender algunas de ellas y reinvertir los recursos en sus propias operaciones generaría mejores retornos.

Escrito por James Attwood