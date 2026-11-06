Codelco despidió a ocho ejecutivos la semana pasada y contrató a EY y KPMG para realizar auditorías. En la imagen, un camión transporta minerales dentro de la mina de cobre a cielo abierto Chuquicamata, de Codelco, cerca de Calama, Chile, el jueves 2 de agosto de 2018. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg
Codelco despidió a ocho ejecutivos la semana pasada y contrató a EY y KPMG para realizar auditorías. En la imagen, un camión transporta minerales dentro de la mina de cobre a cielo abierto Chuquicamata, de Codelco, cerca de Calama, Chile, el jueves 2 de agosto de 2018. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El presidente del directorio de Codelco propondrá una reestructuración de la minera estatal chilena que iría más allá del gobierno corporativo, en un intento por recuperar la confianza tras un escándalo por irregularidades en las cifras de producción.

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