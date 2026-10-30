Sede central de Codelco en Santiago, Chile. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Codelco despidió a ocho ejecutivos y empleados después de que investigaciones sobre sus cifras de producción hallaran nuevas pruebas de irregularidades, profundizando las consecuencias de un escándalo contable en la gigante chilena del cobre.

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