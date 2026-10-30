Los despidos abarcan las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador, además de la sede central en Santiago, informó el jueves la estatal Codelco. Entre los despedidos figuran el gerente general de Salvador y los gerentes responsables de recursos y desarrollo en las tres divisiones.

La reorganización ocurre menos de una semana antes de una junta extraordinaria de accionistas convocada para el 5 de noviembre a solicitud del ministro de Minería, Daniel Mas, y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para examinar inconsistencias en las cifras de producción de Codelco de 2024 y 2025.

La empresa reveló antes este mes que investigaba indicios de que el mismo cobre podría haber sido contabilizado como producción por más de una división, lo que potencialmente infló la producción reportada por Salvador y Ministro Hales en 2024 y 2025. Codelco entregó esos antecedentes a la fiscalía y contrató a Ernst & Young para investigar el caso, mientras KPMG realiza una revisión más amplia. La Contraloría General de la República también está llevando a cabo una auditoría.

Las investigaciones surgieron de una auditoría separada que determinó que unas 27,000 toneladas —cerca del 2% de la producción propia reportada por Codelco el año pasado— habían sido contabilizadas indebidamente como material comercialmente disponible. Ese caso derivó en un despido, otras medidas disciplinarias y el recálculo de incentivos vinculados a la producción. Codelco dijo que no fue necesario modificar sus estados financieros auditados de 2025.

Los crecientes problemas en la contabilización de la producción amenazan con erosionar la confianza de clientes y bonistas en Codelco, en momentos en que la minera estatal enfrenta retrasos en proyectos, una menor calidad del mineral, costos crecientes y una deuda en niveles récord.

Un complejo minero de Codelco cerca de Calama, Chile.

El nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, y el presidente ejecutivo, Jorge Gómez, están reorientando la estrategia hacia la consolidación de las operaciones y los niveles de producción existentes, con un enfoque que prioriza el valor por sobre el volumen y se aleja de las metas de crecimiento impulsadas por la administración anterior.

“La transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas”, dijo el ministro Mas en un comunicado en el que respaldó los despidos. Agregó que las medidas forman parte de un esfuerzo por corregir deficiencias y garantizar la confiabilidad de la información corporativa.

Codelco dijo que los últimos despidos no impiden que las investigaciones en curso determinen responsabilidades adicionales ni que la empresa emprenda acciones legales.