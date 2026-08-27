La mina El Teniente de Codelco en Machalí, Chile.
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Agencia Bloomberg
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La empresa estatal chilena de cobre Codelco constituyó una empresa conjunta con la minera local Pucobre para desarrollar un proyecto de US$ 870 millones en el norte del país, el primer acuerdo de este tipo alcanzado bajo la nueva dirección corporativa.

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