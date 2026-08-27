Pucobre tendrá el 60% de la recién creada Minera Puntilla S.A., mientras que Codelco conservará el resto, según un documento presentado ante las autoridades reguladoras el martes. El proyecto Puntilla-Galenosa, también conocido como Tovaku, está diseñado para producir 46,000 toneladas métricas de cátodos de cobre al año durante los 21 años de vida útil de la mina.

El acuerdo se suma a las alianzas de Codelco con gigantes mundiales como BHP Group y Rio Tinto Group, mientras la empresa estatal busca aprovechar el capital y la experiencia del sector privado. Aunque Codelco controla las mayores reservas de cobre del mundo, enfrenta limitaciones financieras y de gestión en sus esfuerzos por reactivar la producción, al tiempo que carga con una deuda récord y lleva adelante un amplio programa de inversiones.

La iniciativa forma parte del impulso del presidente Bernardo Fontaine para ampliar las alianzas con empresas mineras privadas y financiar el crecimiento sin aumentar la deuda de Codelco. Fontaine fue nombrado por José Antonio Kast y asumió el cargo el 27 de mayo.

El proyecto, ubicado en la región de Antofagasta, está sujeto a la aprobación ambiental, otros permisos y la financiación. Pucobre ha invertido unos US$ 35 millones en exploración y estudios desde 2009 y estima que se necesitarán otros US$ 20 millones para iniciar los primeros trabajos.

Pucobre, entre cuyos principales accionistas figuran las familias Hurtado Vicuña y Fernández León, es el único productor primario de cobre de Chile que cotiza en la Bolsa de Valores de Santiago. La empresa se conoce oficialmente como Sociedad Punta del Cobre S.A.