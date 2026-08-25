Copper cathode sheets in Glogow, Poland.
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Agencia Bloomberg
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El cobre registró su precio de cierre más alto de la historia en la Bolsa de Metales de Londres (LME), mientras los operadores esperaban nuevas pistas sobre la política monetaria y comercial de Estados Unidos y nuevas señales de escasez de suministro.

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