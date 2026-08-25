El metal rojo osciló entre leves avances y pérdidas el martes antes de cerrar con un alza de 0.5%, a US$ 14,349.50 la tonelada, justo por debajo de su máximo histórico intradía. La mayoría de los demás metales también avanzaron.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, evitó dar el lunes nuevas señales sobre su reforma de la gestión de la deuda del país. La importante intervención de la semana pasada en los mercados de bonos ayudó a impulsar los metales al debilitar el dólar estadounidense, aunque la moneda se ha estabilizado en lo que va de esta semana.

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Los inversionistas también esperan declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien tiene previsto hablar el viernes en Jackson Hole.

Los futuros pasaron a terreno ligeramente positivo después de que el New York Times informara que los diplomáticos estadounidenses evacuados de Medio Oriente debido a la guerra con Irán podrían comenzar a regresar a sus puestos esta misma semana.

El petróleo cayó alrededor de 3% debido a que el plan de Estados Unidos para aumentar la presión económica sobre la República Islámica hasta ahora ha evitado imponer medidas más duras a terceros países.

El cobre acumula un avance de alrededor de 16% este año, impulsado en gran medida por importantes distorsiones en el comercio que han dejado los inventarios de la LME en niveles relativamente bajos. La perspectiva de un arancel estadounidense sobre las importaciones de cobre refinado ha mantenido el flujo del metal hacia los puertos estadounidenses.

La demanda física de cobre sigue siendo saludable pese a las preocupaciones por el aumento de los inventarios, mientras los persistentes problemas de suministro y el creciente consumo de las redes eléctricas, los centros de datos, la defensa y la electrificación respaldan una perspectiva alcista, según Michael Cuoco, jefe de metales de StoneX Financial Inc.

La profundización de la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá también está volviendo a centrar la atención en la decisión pendiente sobre si imponer aranceles a las importaciones de cobre refinado.

“La retórica de Trump sobre la guerra comercial vuelve a estar en juego, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato”, dijo Cuoco.

Las existencias de la LME han estado aún más en el foco durante la última semana después de que una intensa competencia de corto plazo por el metal llevara los precios al contado muy por encima de los futuros. Aunque los diferenciales se han reducido desde el máximo de la semana pasada, el mercado sigue en alerta después de grandes solicitudes para retirar metal esta semana.

Los precios al contado se negociaron el martes con una prima de US$ 156 por tonelada frente a los futuros a tres meses en la LME, en una situación conocida como backwardation, que indica una oferta limitada en el mercado al contado.