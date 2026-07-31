Si bien las autoridades coinciden en mantener el control estatal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó la noche del miércoles que el gobierno podría incorporar capital privado en algún momento. Sin embargo, el jueves el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, dijo que Codelco no está impulsando un plan para vender una participación en el mercado bursátil, como sí han hecho otras empresas estatales.

Las declaraciones son el episodio más reciente de un debate que comenzó esta semana tras los dichos de Arturo Squella, líder del partido fundado por el presidente José Antonio Kast. El senador señaló a La Tercera que el Estado debería vender una participación en la compañía para fortalecer su gestión y sus finanzas. Dirigentes de la oposición condenaron rápidamente la propuesta.

Codelco, históricamente el pilar de la industria minera chilena y una fuente clave de ingresos para el gobierno, acumula una deuda cercana a US$ 25,000 millones y en 2025 registró su menor producción de cobre en 28 años. Las dificultades para modernizar sus minas envejecidas reflejan desafíos más amplios para la industria mundial del cobre, donde la ley del mineral disminuye y los yacimientos son cada vez más difíciles y costosos de desarrollar.

“Queremos decir que la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en algún minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”, señaló Quiroz a periodistas durante un acto no relacionado, junto a Kast. “Hay que ser prácticos y hay que sacar la compañía adelante”.

La venta de una participación minoritaria requeriría la aprobación del Congreso, mientras que permitir la propiedad privada sobre los yacimientos de cobre nacionalizados exigiría una reforma constitucional.

Pocos políticos chilenos defienden abiertamente la privatización de Codelco, dado el carácter casi simbólico que tiene la empresa en la historia política del país. Creada en la década de 1970 tras la nacionalización de las mayores minas de Chile, entonces en manos de compañías de Estados Unidos, Codelco se convirtió en un emblema de soberanía económica y permaneció bajo control estatal incluso durante la ola de privatizaciones de Augusto Pinochet.

Codelco.

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El exministro del Interior Álvaro Elizalde afirmó esta semana que vender una participación significaría ceder el control de uno de los activos estratégicos más importantes de Chile y cruzar una línea que “ni siquiera la dictadura se atrevió a cruzar”. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que la derecha tiene un “plan insaciable” para privatizar Codelco, recordó que Quiroz había asegurado reiteradamente ante el Congreso que esa opción no estaba en evaluación y le pidió mantener ese compromiso.

El jueves, Fontaine —designado por Kast en mayo— pareció enfriar la posibilidad de vender acciones de la compañía.

“Muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa a administrando”, afirmó. “Pero no estamos en esa idea”.

En cambio, Fontaine prometió concentrarse en mejorar la seguridad, la transparencia y el desempeño operativo, además de priorizar inversiones, evaluar la venta de activos y ampliar las asociaciones público-privadas. Una de sus principales estrategias será priorizar la rentabilidad por sobre el volumen de producción.

“Creo que sería un error político y económico vender Codelco en la actual situación”, afirmó Juan Ignacio Guzmán, gerente general de la consultora minera GEM. “Es mejor sacar primero adelante a la empresa”.