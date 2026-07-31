Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. (Foto: Bloomberg)
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Agencia Bloomberg
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Las autoridades chilenas enviaron señales contradictorias sobre el futuro de la gigante del cobre Codelco, luego de que el ministro de Hacienda abriera la puerta al ingreso de capital privado, mientras el presidente del directorio aseguró que la empresa no tiene planes de salir a bolsa.

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