La minera peruana Alpayana SAC adquirió 91.3 millones de acciones comunes de Galantas Gold Corporation, equivalentes a aproximadamente 10.97% de la compañía canadiense, a unos US$ 0.30 por acción, por un monto total de aproximadamente US$ 27.7 millones (38.35 millones de dólares canadienses). La operación se realizó mediante un acuerdo privado de compra de acciones con un tercero.

Con esta operación, Alpayana suma una nueva inversión en una minera canadiense, en momentos en que viene acelerando su expansión internacional. En julio, la compañía acordó invertir US$ 98.4 millones en Magna Mining, operación que le permitirá alcanzar cerca de 19.9% de esa firma y convertirse en su principal accionista.

Nueva apuesta minera en el exterior

La inversión en Galantas se suma a la reciente entrada de Alpayana a Brasil. El grupo destinó alrededor de US$ 32 millones a Cabral Gold, minera canadiense propietaria del proyecto aurífero Cuiú Cuiú, en Pará, convirtiéndose en accionista estratégico de la compañía.

En el caso de Galantas, la compañía peruana señala que la adquisición fue realizada en el curso normal de sus negocios y con fines de inversión. Asimismo, indicó que continuará evaluando el negocio, las perspectivas y la situación financiera de la minera canadiense.

La peruana Alpayana también remarcó que podría aumentar o reducir su participación en Galantas en el futuro, mediante operaciones de mercado, acuerdos privados, nuevas suscripciones u otras transacciones. La adquisición es, por ahora, una participación minoritaria y no implica el control de la compañía.

Alpayana tiene cuatro décadas de operaciones mineras en Perú y México y viene ampliando su presencia internacional con inversiones en otros mercados. (Foto. Alpayana).

Galantas es una minera canadiense enfocada en el desarrollo del proyecto de oro y cobre Indiana, en Chile, además de contar con proyectos de exploración en Irlanda del Norte y Escocia.

La nueva inversión amplía así la presencia de Alpayana fuera del Perú y México, países donde el grupo mantiene sus operaciones mineras, y se produce pocas semanas después de su ingreso a Canadá a través de Magna Mining y de su primera apuesta en Brasil.

La compañía también mantiene inversiones de exploración en Perú: a través de Sobreandes, prevé destinar S/11.2 millones (US$ 3.31 millones) al proyecto Venturosa Central, en Huarochirí.