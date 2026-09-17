Un peso fuerte reduce la competitividad de los productores nacionales y abarata las importaciones, perjudicando a la industria local. Foto: Tomas Cuesta/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Los esfuerzos del presidente Javier Milei por controlar la inflación mediante una moneda fuerte están teniendo un impacto cada vez mayor en la economía argentina.

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