El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció nuevas medidas para endurecer las sanciones contra empresas que participen en proyectos de explotación de recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización de su Gobierno.

Durante un mensaje transmitido por cadena nacional, el mandatario adelantó que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios y enviará al Congreso un proyecto de ley para ampliar las restricciones contra las compañías involucradas.

Las medidas alcanzarán también, según anunció, a accionistas, directivos y proveedores vinculados con estas operaciones.

Entre las sanciones planteadas figura la imposibilidad de que las empresas infractoras puedan operar o contratar en territorio argentino. El proyecto también contempla la posibilidad de aplicar la figura del juicio en ausencia, de acuerdo con la legislación vigente.

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El proyecto petrolero que está en el centro del conflicto

Milei apuntó especialmente contra el proyecto de extracción de crudo, desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas en aguas próximas a las Malvinas.

«Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora», dijo Milei.

Argentina ya había adoptado sanciones contra Rockhopper y Navitas por sus actividades vinculadas con la exploración de hidrocarburos en las islas. En su nuevo anuncio, Milei señaló que las medidas no se limitarán al sector petrolero y que también alcanzarán otras actividades desarrolladas en el archipiélago.

Milei anuncia una base naval en Tierra del Fuego

Como parte del paquete de medidas, el Gobierno argentino anunció además una ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Según Milei, la instalación tendrá como objetivo reforzar las capacidades argentinas en el Atlántico Sur y convertirse en un polo logístico estratégico para el país.

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El mandatario también anunció el envío al Congreso de un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que plantea modificar la legislación vigente sobre actividades relacionadas con los hidrocarburos y crear un Consejo de Seguridad Nacional.

«Un país pobre y sin Fuerzas Armadas, difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos», afirmó Milei, quien añadió que «proteger el Atlántico sur también es una cuestión de seguridad nacional».

El respaldo de Trump al reclamo argentino

Los anuncios se producen después de las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente a la disputa entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas.

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«Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir», afirmó.

Milei consideró que este escenario representa una oportunidad para reforzar el reclamo argentino y sostuvo que su Gobierno continuará utilizando herramientas diplomáticas, económicas y legales para defender su posición sobre la soberanía del archipiélago.

Elaborado con información de EFE.