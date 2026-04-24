La minera peruana Alpayana concretó una inversión estratégica en la canadiense Pan Global Resources, tras participar en una colocación privada de acciones por US$ 5.3 millones (C$ 7.2 millones), según anunció la empresa norteamericana.
La operación contempla la suscripción de 45 millones de acciones a un precio de alrededor de US$ 0.12 por título (C$ 0.16), lo que permitirá a la minera peruana alcanzar aproximadamente el 19.9% del capital social de la compañía listada en Toronto.
Con esta participación, Alpayana se consolida como el principal accionista de Pan Global, en una operación que le da exposición directa a activos de exploración en Europa y avanzar en su estrategia de expansión fuera del Perú.
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Apuesta por exploración en Europa
Los recursos obtenidos por Pan Global se destinarán a intensificar su programa de exploración en España, donde concentra sus principales proyectos. La compañía canadiense prevé duplicar su plan de perforación hasta 20,000 metros y acelerar trabajos en zonas con potencial de cobre, oro y otros metales.
Para Alpayana, la operación no solo implica una inversión financiera, sino también acceso indirecto a proyectos en la Faja Pirítica Ibérica —una de las principales zonas mineras de Europa—, en un contexto de alta demanda por metales vinculados a la transición energética.
“Estamos sumamente satisfechos con la oferta de Alpayana de incrementar significativamente su inversión estratégica en Pan Global. Esta representa un fuerte respaldo al potencial de nuestros proyectos en España y permitirá acelerar la exploración para nuevos descubrimientos en los próximos 12 a 18 meses”, declaró Tim Moody, presidente y CEO de Pan Global.
Como parte del acuerdo, la compañía también decidió no extender el vencimiento de sus warrants, que expirarán el 6 de mayo de 2026, e instó a sus inversionistas a ejercerlos antes de esa fecha.
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