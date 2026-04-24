La minera peruana Alpayana concretó una inversión estratégica en la canadiense Pan Global Resources, tras participar en una colocación privada de acciones por US$ 5.3 millones (C$ 7.2 millones), según anunció la empresa norteamericana.

La operación contempla la suscripción de 45 millones de acciones a un precio de alrededor de US$ 0.12 por título (C$ 0.16), lo que permitirá a la minera peruana alcanzar aproximadamente el 19.9% del capital social de la compañía listada en Toronto.

Con esta participación, Alpayana se consolida como el principal accionista de Pan Global, en una operación que le da exposición directa a activos de exploración en Europa y avanzar en su estrategia de expansión fuera del Perú.

Apuesta por exploración en Europa

Los recursos obtenidos por Pan Global se destinarán a intensificar su programa de exploración en España, donde concentra sus principales proyectos. La compañía canadiense prevé duplicar su plan de perforación hasta 20,000 metros y acelerar trabajos en zonas con potencial de cobre, oro y otros metales.

Para Alpayana, la operación no solo implica una inversión financiera, sino también acceso indirecto a proyectos en la Faja Pirítica Ibérica —una de las principales zonas mineras de Europa—, en un contexto de alta demanda por metales vinculados a la transición energética.

La inversión permitirá a Alpayana convertirse en el principal accionista de Pan Global y reforzar su presencia en exploración minera en Europa. (Foto: Alpayana)

“Estamos sumamente satisfechos con la oferta de Alpayana de incrementar significativamente su inversión estratégica en Pan Global. Esta representa un fuerte respaldo al potencial de nuestros proyectos en España y permitirá acelerar la exploración para nuevos descubrimientos en los próximos 12 a 18 meses”, declaró Tim Moody, presidente y CEO de Pan Global.

Como parte del acuerdo, la compañía también decidió no extender el vencimiento de sus warrants, que expirarán el 6 de mayo de 2026, e instó a sus inversionistas a ejercerlos antes de esa fecha.

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