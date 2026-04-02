Alpayana opera seis unidades mineras subterráneas polimetálicas: Americana, Yauliyacu, Iscaycruz, Morococha, Yauricocha y Bolívar (México), enfocadas principalmente en la producción de concentrados de zinc, plomo, cobre y plata. (Foto: Alpayana)
Alpayana opera seis unidades mineras subterráneas polimetálicas: Americana, Yauliyacu, Iscaycruz, Morococha, Yauricocha y Bolívar (México), enfocadas principalmente en la producción de concentrados de zinc, plomo, cobre y plata. (Foto: Alpayana)
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Eduardo Sotelo
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La reciente etapa de expansión de la minera peruana Alpayana no solo ha implicado sumar nuevas unidades mineras, sino también replantear la forma en que se gestionan las operaciones logísticas, el abastecimiento y la relación con proveedores. En un contexto favorable para la industria minera, la compañía viene poniendo el foco en mejorar la eficiencia interna para sostener la rentabilidad en el mediano plazo.

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