El gobierno de Chile permitirá que la estatal Codelco retenga la totalidad de sus utilidades de 2025, dejando unos US$ 2,420 millones en el gigante del cobre mientras busca reactivar la producción y aliviar una carga de deuda récord.

Codelco es una de las principales productoras mundiales de cobre. En 2022 el entonces presidente Gabriel Boric fijó una política para que conserve el 30% de sus utilidades.

La decisión marca la primera vez en los más de 50 años de historia de Codelco que el Estado le permite retener el 100% de las utilidades de un solo año, dijo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en un discurso el lunes. El dinero ayudará a financiar inversiones estratégicas, mantener la liquidez y limitar la necesidad de endeudamiento adicional.

El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, en el poder desde marzo, ha cuestionado la rentabilidad de la empresa, sus prácticas de seguridad y sus resultados de producción.

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“Por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados” en 2025, anunció en un comunicado el ministro de Minería, Daniel Mas.

El objetivo de la medida es evitar que los futuros proyectos de Codelco se financien “incrementando la deuda de la empresa”, precisó.

Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta global. Codelco aporta alrededor del 25% de la producción nacional de este mineral.

En 2025, la deuda financiera neta de la estatal fue de más de US$ 25,100 millones, mientras que en 2021 reportaba 15,990 millones.

La estatal dispondrá de los US$ 2,422 millones en utilidades que generó el año anterior para hacer “inversiones realmente estratégicas” y “recuperar capacidad productiva”, dijo Bernardo Fontaine, el presidente del directorio de la empresa, en un acto para celebrar el día del minero en Chile.

No precisó cuáles serán esas inversiones.

Momento crítico

La medida llega en un momento crítico para uno de los mayores proveedores de cobre del mundo. Codelco ha acumulado una deuda récord de unos US$ 25,000 millones mientras la producción se mantiene cerca de un mínimo de 28 años, incluso cuando la demanda de la inteligencia artificial y las redes eléctricas ayuda a llevar los precios a máximos históricos. Codelco enfrenta prolongados retrasos en sus esfuerzos por modernizar operaciones envejecidas, además de contratiempos operativos como un derrumbe mortal ocurrido el año pasado en su principal mina.

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El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, quien fue nombrado por el presidente José Antonio Kast en mayo, está llevando adelante una revisión estratégica. Se ha comprometido a volver a priorizar la rentabilidad por sobre el volumen, reducir la deuda y mejorar la transparencia, al tiempo que analiza si algunas inversiones deberían aplazarse y si ciertos activos podrían venderse o desarrollarse con socios.

El gobierno dijo que su apoyo viene acompañado de condiciones. Mantener más de US$ 2,400 millones dentro de Codelco exige una mayor disciplina financiera y una rigurosa priorización del gasto, señaló Mas. La empresa continuará pagando al Estado el 10% de sus ventas.

La medida representa un cambio respecto de años anteriores, cuando el Estado generalmente permitía a Codelco reinvertir solo una parte de sus ganancias. En 2022, por ejemplo, se estableció una política que apuntaba a una reinversión promedio del 30%. La última decisión del gobierno busca darle a Codelco un mayor margen financiero para ejecutar su plan de recuperación sin incrementar aún más su carga de deuda.

Elaborado con información de AFP y Bloomberg