Codelco cobrará el próximo año una prima récord de US$ 350 por tonelada a sus clientes europeos, según una persona familiarizada con el asunto.

La minera chilena fijó la prima —que se suma al precio del cobre negociado en la Bolsa de Metales de Londres— durante negociaciones esta semana con algunos de sus clientes europeos, dijo la persona.

El año pasado, la compañía ofreció suministrar cobre a clientes europeos con una prima récord de US$ 325 por tonelada, mientras operadores y productores buscaban aumentar los envíos a EE.UU. después de que el presidente Donald Trump dijera que podría imponer aranceles a las importaciones de cobre.

Aurubis —el mayor proveedor de cobre de Europa— también elevó su prima a un récord de US$ 347 por tonelada para el próximo año, según reportes. Un portavoz de la compañía declinó comentar sobre la prima, pero señaló que el traslado de inventarios a EE.UU. ha reducido la disponibilidad de cobre en el mercado.

Aunque el aumento de la prima en Europa era ampliamente esperado, en las últimas semanas han crecido las dudas sobre si Trump finalmente seguirá adelante con los aranceles.

Los precios del cobre en Nueva York han caído recientemente hasta negociarse cerca de la paridad con los futuros de la Bolsa de Metales de Londres, eliminando el incentivo para enviar más metal a EE.UU. y potencialmente liberando más oferta para compradores de otros mercados.

Los operadores desconfían del mercado alcista del cobre ante la falta de señales de aranceles.

Codelco no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.