Luksic, de 39 años, es un alcalde poco convencional para Huechuraba, una municipalidad de Santiago marcada por profundas diferencias entre ricos y pobres y en la que nunca ha vivido. Exejecutivo de televisión, dejó los negocios familiares para ayudar a acercar la derecha política al centro.

“Ha sido una sorpresa enorme la naturalidad con la que se adaptó al cargo como si hubiera sido siempre alcalde”, dijo Pepe Auth , veterano estratega político de izquierda.

Los elogios de sus rivales, el peso de su prominente familia y la buena acogida entre el establishment conservador chileno podrían convertir a Luksic con el tiempo en una figura política de peso. Sobre todo ahora, cuando la extrema derecha pierde terreno en Chile, Brasil y EE.UU.

A menos de un año de haber asumido, el presidente ultraconservador de Chile, José Antonio Kast, enfrenta un rechazo récord de dos tercios de la población, una recesión económica y protestas por el costo de vida. Luksic es el quinto político con mejor imagen en Chile y el segundo entre los conservadores, según una encuesta de Cadem publicada este mes.

Parte de su ascenso se explica por las muchas comidas que ha compartido con vecinos que atraviesan dificultades y por el tiempo que dedica a escuchar sus problemas con el costo de vida.

“Cuando uno se junta con los vecinos, entra a su casas, ve la necesidades, las frustraciones, ve otra vida”, dijo en una entrevista, vestido con su habitual traje y tirantes. “Y también a mí me me abrió la mente a entender la importancia de una municipalidad para una persona, seamos honestos, yo antes iba con suerte solamente a sacar la licencia de conducir”.

Luksic votó por Kast en 2025, pero ambos han chocado por los recortes en salud, las exenciones del impuesto a la propiedad para los adultos mayores y por si un nuevo teleférico en Huechuraba debería costar más que otros medios de transporte público. Sin una tarifa barata, dijo Luksic, “va a ser un teleférico turístico, no un teleférico urbano”.

Maximiliano Luksic, a la izquierda, camina por el parque El Rosal, seguido por su guardaespaldas, en Huechuraba. Fotógrafa: Dagne Cobo Buschbeck/Bloomberg

Durante la campaña de 2024 fue acusado de ser un “turista político”, pero ganó la alcaldía de la municipalidad de 100,000 habitantes, que había estado gobernada por la izquierda durante los 12 años anteriores. Ahora busca la reelección y se espera que gane con facilidad.

Antes de convertirse en alcalde, Luksic tenía un solo vínculo con Huechuraba. En 2019, un anarquista envió el mismo día cartas bomba a una comisaría de la municipalidad y a las oficinas de Quiñenco, un holding familiar que entonces dirigía su padre. Aunque varios policías resultaron heridos, la primera explosión permitió a las autoridades localizar la carta enviada a Quiñenco antes de que fuera abierta. En su interior había cerca de medio kilo de dinamita.

La abuela de Luksic, Iris Fontbona, es la persona más rica de Chile, con una fortuna de US$ 45,000 millones, según el Bloomberg Billionaires Index. Su bisabuelo emigró desde Croacia y terminó estableciéndose en el norte de Chile, donde la familia opera Antofagasta, una de las mayores productoras de cobre del mundo. Los Luksic también son propietarios de un importante banco, una cervecera y empresas de energía.

Educado en un colegio privado de Santiago y posteriormente en Suiza y EE.UU., Luksic trabajó en China, Hong Kong y Croacia antes de regresar a Chile, donde se convirtió en director de Canal 13, una cadena de televisión propiedad de su padre, Andrónico Luksic.

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Hace casi tres años, preocupado por lo que consideraba el extremismo de la izquierda que entonces gobernaba el país, llamó al senador Javier Macaya, una figura influyente del conservadurismo, y le ofreció dejar su trabajo para postularse a alguna alcaldía. En Chile, los alcaldes no tienen que vivir ni haber vivido en las municipalidads que gobiernan. Macaya le sugirió competir en Huechuraba, donde no había candidatos conservadores de peso y el alcalde que llevaba años en el cargo no podía volver a presentarse debido al límite de mandatos.

“Aquí me llegó un tipo con apellido y me dice ‘quiero partir desde abajo’”, recordó Macaya, quien entonces presidía uno de los mayores partidos conservadores de Chile y tenía entre sus funciones reclutar candidatos. “Los partidos políticos no es que tengamos una fila de nombres de personas con perfiles altos, con conocimiento y sobre todo con los recursos para sacar adelante una campaña política”.

En ese momento, otro millennial de origen croata, el izquierdista Gabriel Boric, gobernaba el país con la misión de dar prioridad a la redistribución de la riqueza mediante la redacción de una nueva Constitución que reemplazara la de corte favorable al mercado. La ambiciosa iniciativa fracasó tras dos referendos nacionales.

Un amigo de la familia también influyó en la decisión de Luksic: el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de 38 años, quien también pertenece a una de las familias más ricas de su país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla junto a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori (no visible en la imagen), durante la firma de la Declaración Presidencial Lima 2026 en la XVII reunión del Gabinete Binacional en Lima el 20 de octubre de 2026. (Connie FRANCE / AFP).

“Él me incentivó a meterme a la política”, dijo Luksic. “A mí también me dio mucha curiosidad cómo partió, como diputado y luego llegó a ser presidente. Me dijo que nunca se había arrepentido de esa decisión”.

Otra fuente de inspiración fue su pareja de años, la actriz Loreto Aravena, de izquierda y cuyo padre huyó durante la dictadura militar. “Ella me ha ayudado a entender cómo se ve la política desde el otro lado”, dijo.

Sorpresa para la izquierda

Luksic a veces parece fuera de lugar como alcalde. Se desplaza en un vehículo blindado con escoltas armados proporcionados por el Estado. Pero es un adicto al trabajo empeñado en demostrar que puede dar resultados: buses eléctricos gratuitos, un enorme parque en los cerros de Huechuraba, mayor acceso a la salud pública y mejoras en la seguridad.

La enorme fortuna de su familia ha despertado recelos en Huechuraba, especialmente en La Pincoya, un sector marcado durante décadas por la pobreza y la marginación.

Huechuraba es un suburbio de la capital de Chile que está marcadamente dividido entre ricos y pobres. Fotógrafa: Dagne Cobo Buschbeck/Bloomberg

“Ya tiene dinero, lo que le falta es poder”, dijo Evelyn Parra, quien vende frutas y verduras en una feria semanal. Parra quiere que Luksic visite su calle y vea cómo las aguas residuales se desbordan una y otra vez.

Cuando estaba al frente de Canal 13, Luksic vio estallar en 2019 las masivas protestas encabezadas por sectores de izquierda indignados por la desigualdad social. Las movilizaciones paralizaron Chile y ese descontento terminó confluyendo en la victoria electoral de Boric, quien prometió reemplazar la Constitución chilena redactada durante la dictadura militar en 1980.

“Intentaba yo siempre juntar a los políticos porque no había diálogo”, dijo Luksic, quien procuraba saludar personalmente a los invitados que acudían a entrevistas en el canal. Descubrió que era más difícil de lo que esperaba y decidió volcar su atención hacia la política, empezando desde el ámbito local. Muchos observan ahora si podrá convertir ese éxito inicial en algo más grande.

“Él es una persona que tiene mil posibilidades, desde estar sentado en un yate en el Mediterráneo hasta estar dirigiendo algunas de las empresas de su familia, que son muchas”, dijo el legislador conservador Macaya. “Yo lo encontré extraordinario que una persona con esa capacidad profesional y económica esté dispuesto a dar este salto al mundo público”.