El Senado de Estados Unidos votó a favor de revocar la prohibición de la minería en una zona natural protegida de Minnesota, lo que supone una victoria para la familia más rica de Chile y para la iniciativa de la administración Trump en materia de minerales críticos.

El Senado votó por 50 votos a favor y 49 en contra la derogación de una orden federal de 2023 que prohibía la minería en una zona de más de 200,000 acres conocida como Boundary Waters Canoe Area Wilderness. La propuesta, aprobada por la Cámara de Representantes en enero, pasa ahora al presidente Donald Trump, quien se espera que la firme.

La decisión de levantar la prohibición, si bien ha suscitado críticas por parte de ambientalistas, permite potencialmente a la chilena Antofagasta Plc seguir adelante finalmente con un proyecto de cobre y níquel a través de su filial Twin Metals Minnesota LLC. Antofagasta, uno de los principales proveedores mundiales de cobre, está controlada por la familia Luksic, cuya fortuna está valorada en unos US$ 56,000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La suerte del proyecto Twin Metals ha dependido de la política estadounidense en los últimos años. La administración Obama impuso una prohibición minera de 20 años en la zona, que fue revocada durante el primer mandato de Trump y restablecida bajo el mandato de Joe Biden.

El levantamiento de la prohibición supone un gran paso para un proyecto que aún requiere autorizaciones medioambientales y mineras. La concesión de permisos podría acelerarse bajo el mandato de Trump como parte del objetivo de su administración de impulsar el suministro nacional y aflojar el control de China sobre las cadenas de suministro de minerales.

Twin Metals ha declarado en el pasado que “aprecia mucho” los esfuerzos republicanos por revocar la prohibición minera en Minnesota. Antofagasta gastó US$ 600,000 en actividades de presión en Washington el año pasado, según registros federales recopilados por Open Secrets. La mayor parte de los gastos procedieron directamente de Twin Metals, que presionó al Congreso y al Departamento del Interior para que “apoyaran el desarrollo de un proyecto minero en Minnesota”, según sus declaraciones.

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Twin Metals tiene previsto explotar la mina a menos de 3.2 kilómetros del Boundary Waters Canoe Area Wilderness, una zona virgen con rutas de senderismo y piragüismo en el Bosque Nacional Superior. El proyecto sería la primera mina subterránea nueva de Minnesota desde que cerró la mina Pioneer, cerca de Ely, en 1967. Twin Metals busca cobre, níquel, cobalto y metales del grupo del platino.

Un plan presentado a las autoridades reguladoras propone un tipo de almacenamiento de residuos que limita el uso de agua y el riesgo de derrames, junto con sistemas de tratamiento de agua y un sistema de monitoreo diseñado para proteger los humedales circundantes.

Antofagasta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.