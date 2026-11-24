El cobre, que representa cerca de la mitad de las exportaciones chilenas y una parte considerable de los ingresos fiscales, cayó alrededor de 10% en Nueva York la semana pasada, llevando su descenso desde el cierre récord del 9 de septiembre a más de 20%.

El desplome del metal rojo llegó una semana después de que el gobierno cediera ante los camioneros y aumentara los subsidios a los combustibles. Además, coincidió con un informe que mostró que el producto bruto interno (PBI) cayó más de lo previsto en el tercer trimestre. Es un triple golpe para la administración del presidente José Antonio Kast, que asumió antes este año con la promesa de impulsar el crecimiento, restablecer la disciplina fiscal y equilibrar el presupuesto al final de su mandato.

Cobre en picada | El optimismo por la IA llevó apuestas alcistas a niveles récord

“Los altos precios del petróleo y la caída del cobre son una combinación poco favorable para Chile, particularmente en momentos en que el crecimiento económico sigue débil”, dijo William Snead , estratega de BBVA. “El país enfrenta posibles presiones sobre los ingresos fiscales, las cuentas externas y la actividad económica interna”.

Incluso antes de las malas noticias de las últimas dos semanas, el gobierno había dado pocas señales de avance en su promesa de recortar US$ 6,000 millones en gastos en 18 meses y había abandonado la meta de equilibrar el llamado déficit estructural para 2030. Ahora Kast tendrá que demostrar que puede seguir ordenando las finanzas públicas sin el impulso extraordinario de las materias primas.

Apuesta por la IA

El precio del cobre casi se duplicó en los tres años hasta septiembre, impulsado por el entusiasmo de los inversionistas por la inteligencia artificial y la fuerte demanda del metal para centros de datos e infraestructura eléctrica. Pero esa apuesta ha perdido impulso y el cobre ahora cotiza por debajo del nivel en que estaba cuando Kast asumió el 11 de marzo.

Eso podría representar un duro golpe para las finanzas públicas.

Los ingresos fiscales provenientes de la minería privada aumentaron 45% en términos reales, a 5.89 billones de pesos (US$ 5,900 millones), en los primeros nueve meses del año, mientras que las transferencias de la estatal Codelco crecieron 30%, a 1.74 billones de pesos. En conjunto, representaron 13% de los ingresos totales del período y ayudaron a reducir el déficit presupuestario a 0.9% del PBI.

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Mientras los ingresos del cobre amenazan con desacelerarse, aumentará el gasto en subsidios a los combustibles. El acuerdo alcanzado este mes por la administración de Kast con los camioneros costará al fisco 279,000 millones de pesos este año y otros 523,000 millones de pesos en 2027.

Al mismo tiempo, la economía sigue débil: el PBI cayó 1.1% interanual en el tercer trimestre.

La prima que exigen los inversionistas para mantener deuda soberana chilena con vencimiento en 2031 frente a bonos del Tesoro de EE.UU. de plazo similar aumentó a 83.6 puntos básicos el viernes, desde 58.3 una semana antes. Ha subido alrededor de 38 puntos básicos desde que el cobre alcanzó su máximo el 9 de septiembre.

En la mira de las calificadoras

Con una emisión de deuda soberana que se prevé aumentará a US$ 25,000 millones en 2027, un deterioro del panorama podría llamar la atención de firmas como Fitch Ratings Inc. y S&P Global Inc.

“La pregunta es si un deterioro prolongado de estas condiciones llevará eventualmente a las agencias calificadoras a reevaluar la perspectiva crediticia soberana de Chile”, dijo Snead.

Chile tiene una calificación A de S&P tras las rebajas de 2017 y 2021. Aun así, su nota se mantiene seis escalones por encima de la de Brasil, tres por encima de la de México y cuatro por encima de la de Perú. Moody’s le asigna una calificación equivalente, mientras que Fitch la sitúa un escalón más abajo.

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Aun así, el impulso del cobre para Chile no ha desaparecido por completo. El metal rojo acumula un alza interanual de más de 16% en Nueva York y, a US$ 5.66 la libra, se mantiene por encima del precio promedio estimado en el presupuesto del próximo año.

“Después de varios años de déficits superiores a la meta, creemos que esta administración tomará las medidas necesarias para cumplir los objetivos de déficit estructural”, dijo Andrés Pérez , economista jefe para América Latina de Banco Itaú. “Sin embargo, la debilidad del tipo de cambio podría provocar un aumento transitorio de la deuda pública bruta por encima del umbral prudente autoimpuesto de 45% del PBI”.

Los mercados estarán ahora atentos a una reducción del déficit ajustado por el ciclo, una trayectoria creíble para estabilizar la deuda, una contención permanente del gasto, una sólida ejecución presupuestaria y necesidades de refinanciamiento manejables, dijo Snead.

Cumplir esos objetivos dependerá en parte de que la administración logre reactivar el crecimiento y resista las crecientes demandas de gasto público.

“La oposición a los recortes del gasto ha provocado manifestaciones, aumentando la presión sobre los legisladores para proteger los programas sociales”, dijo Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics Ltd., en un informe la semana pasada. Pero “el mayor riesgo radica en los supuestos optimistas de crecimiento del gobierno. Una recuperación más débil —nuestro escenario base— intensificaría las presiones fiscales y socavaría la confianza de los inversionistas, lo que podría afectar a los activos chilenos”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo a Bloomberg antes este mes que el crecimiento repuntaría por encima de 3% el próximo año y podría alcanzar 4% en 2028 a medida que surtan efecto las medidas para impulsar la inversión.

“Cabe preguntarse de dónde podría provenir el ajuste fiscal si el crecimiento no repunta, y esto podría traducirse en mayores costos de refinanciamiento”, dijo Snead.