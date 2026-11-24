Casi nueve meses después de concretar la adquisición indirecta del control de Cementos Pacasmayo, mediante la compra de Inversiones ASPI (sociedad que posee el 50.01% de la cementera peruana), la multinacional suiza Holcim avanza en el proceso para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria dirigida a los accionistas minoritarios. ¿Qué resultados tuvo esta operación?

Antes de conocer el detalle, cabe recordar que el mes pasado, se comunicó al mercado que Inversiones ASPI lanzó la OPA para adquirir hasta el 49.99% de las acciones comunes con derecho a voto de Cementos Pacasmayo (porcentaje correspondiente al total de participaciones que no se encuentran en su poder para alcanzar el 100% del capital social). La operación comprendía un total de 211 millones 882,902 acciones que aún no están bajo el control de la ofertante . Inversiones ASPI ofrece pagar S/ 8.93 por cada acción común de Cementos Pacasmayo.

¿Se logró la compra? A través de un hecho de importancia emitido en la víspera a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Inversiones ASPI comunicó que logró adjudicarse un total de 142 millones 297.344 acciones comunes con derecho a voto de Cementos Pacasmayo, equivalentes al 33.57% de su capital social , como resultado de la OPA posterior realizada en el mercado peruano.

De acuerdo con la comunicación, la adjudicación se realizó este lunes a través de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que publicó los resultados de la operación en su portal web.

Inversiones ASPI logró adjudicarse más de 142 millones de acciones de Cementos Pacasmayo en la OPA peruana, equivalentes al 33.57% del capital social de la cementera. Foto: Holcim

Oferta de Inversiones ASPI en Estados Unidos

La oferta de Inversiones ASPI también contemplaba a los inversionistas residentes en Estados Unidos que poseen American Depositary Shares (ADS) de Cementos Pacasmayo. Cada ADS representa cinco acciones comunes, con un precio equivalente de S/ 44.65.

Al respecto, informó que al vencimiento de esta operación, se recibieron ofertas válidas por 42 millones 663,590 acciones comunes, representadas por 8 millones 532,718 ADS. Este volumen equivale al 10.07% del capital social de la cementera.

La información fue consignada en la segunda enmienda (Amendment No. 2) presentada por Inversiones Aspi y Holcim Ltd. ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Cabe precisar que el 10.07% de las acciones correspondientes a la oferta en Estados Unidos aún no puede considerarse como una adquisición concretada, debido a que el comunicado emitido ante la SMV únicamente informa que fueron presentadas válidamente para su venta y no fueron retiradas, pero no confirma su adjudicación.