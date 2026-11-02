Cementos Pacasmayo proyecta que sus volúmenes de venta crecerán alrededor de 4% en 2027, aunque la evolución de la demanda estará condicionada a la magnitud del fenómeno El Niño. Así lo indicó Humberto Nadal, CEO de la compañía, durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, donde respondió sobre los beneficios de la integración con Holcim.

“Todos esperamos ver qué sucederá con El Niño, pero seguimos creyendo que el próximo año creceremos aproximadamente 4% en volumen. Todo dependerá de la intensidad del fenómeno”, afirmó.

La proyección se conoce después de que la cementera registrara un incremento de 14.2% en el volumen de ventas de cemento, concreto y prefabricados durante el tercer trimestre. La empresa destacó la demanda de cemento a granel para obras de infraestructura minera y de cemento embolsado destinado a la autoconstrucción.

Ingresos y rentabilidad al alza

Entre julio y septiembre de 2026, los ingresos consolidados de Cementos Pacasmayo alcanzaron los S/ 667.4 millones, un crecimiento de 16.3% frente al mismo periodo de 2025. En los primeros nueve meses del año, la facturación sumó S/ 1,781.9 millones, con un avance interanual de 14.4%.

La rentabilidad también mejoró. El ebitda llegó a S/ 233.1 millones en el tercer trimestre, un aumento de 45.1%. En el acumulado a septiembre, este indicador creció 37.7%, hasta S/ 585.8 millones. El margen ebitda trimestral se amplió siete puntos porcentuales, hasta 34.9%.

Cementos Pacasmayo avanza en su integración con Holcim, aunque su CEO, Humberto Nadal, precisó que todavía es temprano para identificar ahorros o sinergias en los resultados de la cementera. (Foto composición/Archivo).

La empresa atribuyó la mejora de rentabilidad al crecimiento de las ventas, las menores tarifas eléctricas obtenidas mediante un nuevo contrato de energía de largo plazo y la reducción del factor clínker, componente que se obtiene al procesar materias primas a altas temperaturas y que se utiliza para fabricar cemento. Reducir su proporción permite disminuir costos de producción.

En cuanto a la utilidad neta, Cementos Pacasmayo reportó S/ 121 millones en el tercer trimestre, un incremento de 69.8% respecto del mismo periodo del año anterior. La compañía cerró septiembre con una relación de deuda neta sobre ebitda de dos veces.

Durante la presentación ante analistas, Nadal también indicó que los resultados trimestrales aún no incorporan los beneficios de la integración con Holcim, en el marco de una consulta sobre posibles ahorros en compras y abastecimiento. “Todavía estamos en una etapa muy temprana”, afirmó el ejecutivo, quien remarcó que, por ahora, los resultados de Pacasmayo no reflejan ahorros derivados de esa integración.