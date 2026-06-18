A casi dos meses de concretar la adquisición indirecta del control de Cementos Pacasmayo mediante la compra de Inversiones ASPI —accionista que posee el 50.01% de la cementera peruana—, la multinacional suiza Holcim continúa avanzando en el proceso para lanzar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria dirigida a los accionistas minoritarios. ¿Cómo avanza este proceso?

En detalle, Cementos Pacasmayo informó al mercado que Holcim solicitó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) una excepción al cumplimiento de algunos requisitos establecidos en el reglamento de Oferta Pública de Adquisición (OPA), con el objetivo de avanzar en la oferta.

Según comunicó la empresa, Holcim pidió autorización para que la OPA sea ejecutada a través de Inversiones ASPI., sociedad controlada en un 99.99% por Holcim y actual accionista mayoritaria de Cementos Pacasmayo.

La oferta podría alcanzar hasta el 100% de las acciones de Cementos Pacasmayo que aún no están en manos de Inversiones ASPI, accionista mayoritaria de la empresa. Foto: Pacasmayo

Los otras solicitudes de Holcim para la OPA

Asimismo, la multinacional requirió presentar como parte del proceso sus estados financieros consolidados auditados correspondientes al ejercicio 2025, así como sus estados financieros consolidados semestrales no auditados a junio de 2026 y, de ser necesario, los estados financieros individuales semestrales del mismo periodo.

La compañía también indicó a la SMV que la oferta pública de adquisición se lanzará por hasta el 100% de las acciones de Cementos Pacasmayo que aún no pertenecen a Inversiones ASPI .

En un hecho de importancia remitido al mercado, Cementos Pacasmayo recordó que esta obligación surge tras la adquisición indirecta del control de la empresa por parte de Holcim, situación que fue informada previamente el 30 de marzo y el 14 de mayo de este año.

Asimismo, informó que la cementera suiza presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una modificación de su formulario Schedule 13D, documento utilizado para reportar cambios relevantes en la participación accionaria de una empresa.

La multinacional suiza solicitó a la SMV excepciones regulatorias para continuar con el proceso de Oferta Pública de Adquisición en el mercado peruano. Foto: Holcim

La compra de Cementos Pacasmayo

La operación se originó a fines de 2025, cuando Holcim anunció la adquisición de Inversiones ASPI, sociedad que controla el 50.01% de Cementos Pacasmayo y que hasta entonces pertenecía al Grupo Hochschild.

La transacción fue valorizada en aproximadamente US$ 1,500 millones sobre una base del 100% de la compañía, lo que representa un múltiplo de 8.8 veces el EBITDA estimado por el mercado para 2025. Considerando las sinergias proyectadas por Holcim, calculadas en alrededor de US$ 40 millones anuales al tercer año, el múltiplo se reduce a 7.1 veces.

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Al anunciar la operación, la compañía destacó que Cementos Pacasmayo cuenta con una sólida capacidad de generación de caja y una oferta complementaria de materiales y soluciones para la construcción. La adquisición se concretó apenas un año después de la entrada de Holcim al mercado peruano mediante la compra de Comacsa y Mixercon.

Posteriormente, en abril de 2025, la multinacional reforzó su presencia en el país con la adquisición de Compañía Minera Luren (LACASA), especializada en materiales especiales para la construcción.