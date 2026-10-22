Heidelberg Materials cerró la adquisición del 70% de Cementos Inka, la cementera peruana de la familia Choy, concretando así su ingreso directo al mercado local. La operación se suma a la llegada de Holcim, que tomó el control de Cementos Pacasmayo. ¿Qué posición ocupa Cementos Inka y qué atractivo encontró el grupo alemán en el negocio peruano?

El acuerdo vinculante se anunció el 8 de setiembre de 2026 y, en ese momento, Heidelberg Materials proyectó cerrar la operación en octubre. La compañía valoró la transacción en aproximadamente seis veces el ebitda estimado para 2026. Las partes no divulgaron otros términos financieros y la adquisición no requería aprobación regulatoria.

Ahora, una fuente vinculada con la operación confirmó a Gestión que la transacción se cerró este mes.

La compra se enmarca en la estrategia de Heidelberg Materials de ampliar su negocio de comercialización internacional mediante operaciones de baja intensidad en activos (asset-light). El grupo busca integrar la posición de Cementos Inka en el mercado peruano a su red global de comercialización y producción.

LEA TAMBIÉN: Cementos Inka expandirá su zona de almacenamiento con nueva obra en Pisco

Cementos Inka opera dos plantas y tiene cerca del 4% del despacho nacional

Fundada en 2007, Caliza Cemento Inca S.A. (Cementos Inka) cuenta con alrededor de 270 trabajadores. Opera dos plantas de molienda, con una capacidad anual conjunta de 1.3 millones de toneladas, además de dos plantas de concreto premezclado. Sus instalaciones están ubicadas en Cajamarquilla (Lima) y en Pisco, con acceso a mercados y conectividad portuaria para importar materias primas.

Como informó Gestión en setiembre, Cementos Inka no produce clínker: muele productos intermedios importados. Este modelo, junto con su infraestructura y acceso portuario, se ajusta al enfoque de Heidelberg Materials, que busca expandir su red comercial sin una inversión intensiva en activos.

Heidelberg Materials opera en casi 50 países y cuenta con alrededor de 49,000 trabajadores en su red global.

La cementera peruana tenía una participación cercana al 4% del despacho nacional y llegaba a alrededor de 20 departamentos, según los antecedentes publicados por Gestión. En conjunto, Unacem, Cementos Pacasmayo —ahora bajo el grupo Holcim— y Yura han concentrado más del 90% del despacho nacional, de acuerdo con esa misma publicación.

La adquisición suma a otro grupo internacional a un mercado históricamente dominado por operadores locales. Heidelberg Materials se incorpora tras la entrada de Holcim, que llegó al país mediante Cementos Pacasmayo.

El grupo alemán Heidelberg desarrolla negocios de cemento, agregados y concreto premezclado, con foco en materiales de construcción bajos en carbono. (Foto: Heidelberg Materials).

Heidelberg Materials proyecta impacto financiero desde el primer año

La transacción entre Heidelberg y Cementos Inka fue valorada en aproximadamente seis veces el ebitda previsto para 2026. Las partes acordaron no revelar otros términos financieros.

Hakan Gurdal, miembro del directorio ejecutivo de Heidelberg Materials y responsable de Trading y de la región África-Mediterráneo-Asia Occidental, señaló que la adquisición responde a una asignación disciplinada de capital y al interés por mercados con potencial de crecimiento. Añadió que la red global de comercialización permitirá atender la demanda y que la operación se alinea con la creación de valor a largo plazo para los accionistas.

La compañía prevé que la compra tenga un impacto positivo en sus métricas financieras desde el primer año y contribuya a sus objetivos de sostenibilidad. También identifica oportunidades de crecimiento para Cementos Inka en la expansión económica del Perú y en la demanda de vivienda, infraestructura y desarrollo industrial. Heidelberg Materials señaló que buscará apoyarse en la organización existente y en sus trabajadores.

En el mercado peruano, más del 70% del despacho de cemento se destina a la autoconstrucción, segmento sensible al ciclo económico y al ingreso de los hogares, según los antecedentes publicados por Gestión. La operación se produce, además, en un contexto de expectativas ante el nuevo Gobierno y de riesgos climáticos en el norte.

EL DATO

Heidelberg Materials es uno de los mayores fabricantes integrados de materiales de construcción, con posiciones en cemento, agregados y concreto premezclado. Cuenta con alrededor de 49,000 trabajadores en casi 50 países. La compañía destaca su red global y las sinergias en sostenibilidad, digitalización y excelencia técnica, así como su oferta de materiales bajos en carbono y circulares.