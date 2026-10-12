Las ventas de cemento continuaron creciendo en septiembre, pero no solo por el avance de la producción nacional, sino también por un fuerte incremento de las importaciones de este material de construcción.

El mes pasado el despacho nacional de cemento fue de 1.31 millones de toneladas métricas (TM), un 11.16% más que el año pasado y 4.48% más que hace en el mes anterior.

¿Cómo le fue a la producción nacional?

En septiembre, las empresas asociadas a Asocem produjeron 1.166 millones de TM de cemento, lo que representa un crecimiento de 10.68% frente a los resultados del 2025. Si se comparan los últimos datos con los de agosto, la producción nacional creció 4.33%.

Por su parte, la producción de clínker -material intermedio utilizado en la fabricación de cemento- creció 33.36% tras alcanzar las 891,000 TM. Sin embargo, este último resultado representa una reducción de 5.87% respecto de agosto.

Importaciones de cemento se aceleran

Uno de los resultados que sobresale en el reporte de septiembre es el incremento de las importaciones de cemento. El mes pasado ingresaron al país 71,932 TM de cemento, un volumen 470.79% superior al registrado hace un año.

Si se compara el avance frente al mes previo se observa que las importaciones de cemento alcanzaron un crecimiento de 479.75%.

Este material para construcción procedió principalmente de Vietnam, que concentró el 85.71% del cemento importado en septiembre. Le siguió Chile, con un 12.62%, mientras que un 1.67% restante correspondió a ingresos desde la Zona Especial de Desarrollo de Matarani.

El cemento importado en septiembre llegó en mayor magnitud al puerto de Chancay (82.01%), seguido del terminal terrestre de Tacna (12.62%), y el puerto de Matarani (5.37%).

Cabe mencionar que hay diferencias en los precios de importación según el punto de ingreso. Por Chancay, el precio promedio CIF fue de US$ 64.53 por TM; por Tacna, de US$ 145.89; y por Matarani, de US$ 128.88.

Exportaciones de cemento y clínker retroceden

En contraste con la demanda interna y el aumento de las importaciones, el reporte de Asocem indica que las exportaciones de cemento disminuyeron en septiembre.

Con un envío de 8,665 TM en septiembre, las empresas asociadas al gremio exportaron 16.94% menos que hace un año.

El retroceso fue mayor en el caso del clínker. Las exportaciones de este insumo se redujeron 48.79% a nivel interanual tras alcanzar las 36,083 TM enviadas.