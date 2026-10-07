Hace tres años, Keda Perú Building Materials Company, subsidiaria del grupo internacional Twyford International, presentó ante el Estado peruano un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para desarrollar la primera planta de fabricación de vidrio flotado del Perú. Hoy, el proyecto ya es una realidad: la planta fue construida y se encuentra en etapa de puesta en marcha.

En detalle, su instalación demandó una inversión total de US$ 150 millones y tendrá una capacidad de producción de 600 toneladas diarias de vidrio flotado. Se trata de la primera planta de este tipo en el país y del primer proyecto industrial de Twyford International en Sudamérica.

La planta está ubicada en un terreno de 60 hectáreas en San Vicente (Cañete), cerca de la Carretera Panamericana Sur. Las obras civiles y el montaje industrial ya fueron concluidos: el complejo cuenta con las naves industriales, el horno de fusión y las instalaciones auxiliares. La conexión y puesta en servicio del suministro de gas natural también fue completada en agosto de 2026, como parte de los trabajos necesarios para el encendido del horno.

La planta tendrá una capacidad de 600 toneladas diarias de vidrio flotado y busca atender parte de la demanda que actualmente se cubre con importaciones. Foto: Andina

¿A qué apunta con esta infraestructura?

La apuesta de Keda apunta, en una primera etapa, a atender el mercado peruano de vidrio plano, cuya demanda actualmente es cubierta mediante importaciones provenientes principalmente de China, Malasia, Indonesia y Chile .

La compañía estima que la producción local permitirá sustituir parte de estas importaciones y generar un ahorro de divisas superior a US$ 70 millones anuales para el país . Además, proyecta una contribución tributaria de varios millones de dólares al año, considerando Impuesto a la Renta e IGV, entre otros aportes asociados a la operación.

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La construcción del proyecto generó aproximadamente 1,000 puestos de trabajo, principalmente con mano de obra local. Para la operación de la planta se prevén 400 empleos directos permanentes, además de puestos indirectos en proveedores, transporte y servicios relacionados con la actividad industrial.

La producción local permitirá sustituir parte de las importaciones de vidrio y, según la compañía, generar un ahorro de divisas superior a US$70 millones anuales. Foto: Andina

¿Qué impacto tendrá en el mercado de vidrio?

La principal propuesta de Keda es que el Perú pase de depender de proveedores externos a contar con producción local de vidrio flotado. La empresa busca posicionar al país como uno de los principales productores de este material en la región y reducir la dependencia de las importaciones.

La planta incorporará tecnología para fabricar vidrio flotado, un proceso que, según la compañía, no estaba disponible anteriormente en el país. Para su operación, Twyford International aplicará la experiencia desarrollada en sus plantas de vidrio de Tanzania.

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El siguiente paso de la estrategia será mirar fuera del mercado peruano. L a compañía prevé desarrollar, en una segunda etapa, una plataforma de exportación hacia otros mercados de Sudamérica, aprovechando la ubicación de la planta en la costa central y su conexión con los principales corredores logísticos .

Para Twyford International, la operación de Cañete también forma parte de su expansión internacional. El grupo ya cuenta con presencia en nueve países, 31 líneas de producción y más de 15,000 empleados a nivel mundial, mientras que la planta peruana representa su primer proyecto industrial en Sudamérica.

La compañía considera que la instalación de esta planta puede tener además un efecto sobre la llegada de nuevas inversiones manufactureras al país. Su apuesta es que el proyecto contribuya a posicionar al Perú como un destino para inversiones industriales y de base tecnológica de largo plazo.

Clave

Twyford International es la plataforma internacional, vinculada a Keda Industrial Group, grupo industrial chino que actúa como socio estratégico y accionista/controlador detrás de la plataforma, y a Sunda Group/Sunda International, socio estratégico de Keda desde 2016, con experiencia en comercio y expansión internacional. En Perú, la planta de vidrio se materializa a través de Keda Perú Building Materials Company sociedad local que opera bajo la estrategia y marca Twyford.