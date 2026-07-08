En importaciones, 12,014 mil TM de cemento ingresaron al país, -83.02% comparado con junio del 2025 y 17.82% más en el acumulado a 12 meses. (Foto: Difusión).
En importaciones, 12,014 mil TM de cemento ingresaron al país, -83.02% comparado con junio del 2025 y 17.82% más en el acumulado a 12 meses. (Foto: Difusión).
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Redacción Gestión
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La Asociación estimó que en junio 2026 el despacho nacional de cemento fue de 1,129 mil toneladas métricas (TM), lo que representa un incremento de 11.57% con respecto a junio 2025.

Este dato incluye los envíos de las empresas asociadas a Asocem y una estimación de las empresas no asociadas. En el acumulado a 12 meses, el crecimiento es de 10.95%.

Producción cayó respecto a mayo

Asimismo, la producción de cemento mantuvo un desempeño favorable en junio, respecto al mismo mes del 2025. Las empresas asociadas a Asocem produjeron 1,002 mil TM de cemento, 11.22% más que el mismo mes del año pasado.

Sin embargo, se observó una disminución comparativa con el mes previo: mayo. En dicho periodo la producción nacional anotó 1,025 mil TM de cemento, 2.28% más que en junio.

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Clinker a la baja

A diferencia del cemento, que dentro de todo registra cifras positivas en lo que va del año, la producción de clinker agravó su rendimiento en junio.

Las empresas asociadas a Asocem produjeron 603 mil TM de clinker. Esto representa una disminución de –28.94% con respecto al mismo mes del 2025. Si se compara con mayo del 2026, la caída fue de -24.23%.

Fuente: Asocem.
Fuente: Asocem.

EL DATO

  • En junio del 2026, se exportaron 12,82 mil TM de cemento, 6.94% con respecto a junio 2025 y 6.09% en el acumulado a 12 meses.
  • En importaciones, 12,014 mil TM de cemento ingresaron al país, -83.02% comparado con junio del 2025 y 17.82% más en el acumulado a 12 meses.

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