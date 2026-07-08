La Asociación estimó que en junio 2026 el despacho nacional de cemento fue de 1,129 mil toneladas métricas (TM), lo que representa un incremento de 11.57% con respecto a junio 2025.

Este dato incluye los envíos de las empresas asociadas a Asocem y una estimación de las empresas no asociadas. En el acumulado a 12 meses, el crecimiento es de 10.95%.

Producción cayó respecto a mayo

Asimismo, la producción de cemento mantuvo un desempeño favorable en junio, respecto al mismo mes del 2025. Las empresas asociadas a Asocem produjeron 1,002 mil TM de cemento, 11.22% más que el mismo mes del año pasado.

Sin embargo, se observó una disminución comparativa con el mes previo: mayo. En dicho periodo la producción nacional anotó 1,025 mil TM de cemento, 2.28% más que en junio.

Clinker a la baja

A diferencia del cemento, que dentro de todo registra cifras positivas en lo que va del año, la producción de clinker agravó su rendimiento en junio.

Las empresas asociadas a Asocem produjeron 603 mil TM de clinker. Esto representa una disminución de –28.94% con respecto al mismo mes del 2025. Si se compara con mayo del 2026, la caída fue de -24.23%.

En mayo, de hecho, ya Asocem advertía que el volumen producido reflejaba una caída de -4.11% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque en la comparativa mensual aún el resultado era positivo. En junio, ambas tendencias fueron a la baja.

Fuente: Asocem.

EL DATO