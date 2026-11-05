Casi ocho meses después de concretar la adquisición indirecta del control de Cementos Pacasmayo, mediante la compra de Inversiones ASPI —sociedad que posee el 50.01% de la cementera peruana—, la multinacional suiza Holcim avanzó en el proceso para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria dirigida a los accionistas minoritarios.

El último antecedente se conoció en junio, cuando Holcim solicitó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) una excepción al cumplimiento de algunos requisitos establecidos en el reglamento de OPA, con el objetivo de avanzar con la operación. La compañía pidió autorización para ejecutar la oferta a través de Inversiones ASPI, sociedad controlada en un 99.99% por Holcim y actual accionista mayoritaria de Cementos Pacasmayo.

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¿Qué ocurrió ahora? A través de un hecho de importancia, se comunicó al mercado que Inversiones ASPI lanzó la OPA para adquirir hasta el 49.99% de las acciones comunes con derecho a voto de Cementos Pacasmayo (porcentaje correspondiente al total de participaciones que no se encuentran en su poder para alcanzar el 100% del capital social). La operación comprende un total de 211 millones 882,902 acciones que aún no están bajo el control de la ofertante .

Holcim busca completar el control de Cementos Pacasmayo mediante una OPA dirigida a los accionistas minoritarios. Foto: Holcim

¿Cuánto ofrece Holcim por las acciones de Cementos Pacasmayo?

Según el aviso de la OPA, publicado en dos medios de comunicación, Inversiones ASPI ofrece pagar S/ 8.93 por cada acción común de Cementos Pacasmayo. Si logra adquirir la totalidad de las 211.8 millones de acciones comprendidas en la oferta, el desembolso ascendería a aproximadamente S/ 1,892 millones.

La operación cuenta con la responsabilidad solidaria de Holcim Ltd. y fue autorizada mediante una excepción otorgada por el Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el pasado 13 de octubre.

Como respaldo financiero, Inversiones ASPI presentó una carta fianza emitida por BBVA Perú por S/ 1,896 millones, monto destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la operación. En tanto, BBVA Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. fue designada como intermediaria de la transacción.

La oferta también contempla a los inversionistas residentes en Estados Unidos que poseen American Depositary Shares (ADS) de Cementos Pacasmayo. Cada ADS representa cinco acciones comunes y tiene un precio equivalente de S/ 44.65. El pago se realizará en dólares estadounidenses, al tipo de cambio contable establecido por la SBS al cierre de la OPA.

La oferta comprende el 49.99% de las acciones comunes con derecho a voto que todavía no están bajo el control de Inversiones ASPI. Foto: Andina

¿Hasta cuándo pueden participar los accionistas?

De acuerdo con el aviso publicado, la OPA está vigente desde las 8:30 a. m. del 22 de octubre hasta las 4:00 p. m. del 20 de noviembre de 2026 (22 días de rueda de la BVL). Durante ese periodo, los accionistas podrán decidir si aceptan la oferta y venden sus acciones al precio establecido por Inversiones ASPI.

Tras el cierre de la operación, la adjudicación de las acciones en la Rueda de Bolsa de Lima está prevista para el día siguiente. La liquidación de los fondos se realizará a través de Cavali bajo la modalidad al contado (T+1).