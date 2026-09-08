El mercado peruano del cemento vuelve a moverse. Heidelberg Materials, uno de los mayores fabricantes de materiales de construcción del mundo, firmó un acuerdo vinculante para tomar el control de Cementos Inka, la cementera familiar peruana fundada por la familia Choy, en una operación que marca su desembarco directo en el país y que llega apenas dos años después de que la suiza Holcim aterrizara en el mercado local.

El grupo alemán adquirirá una participación mayoritaria de 70% en Caliza Cemento Inca S.A., según informó desde su sede en Heidelberg. La transacción no está sujeta a aprobación regulatoria y su cierre está previsto para octubre de este año.

Ambas partes acordaron no revelar los detalles financieros de la transacción, aunque la compañía precisó que, sobre la base del Ebitda estimado para 2026, la operación se valorizó en un múltiplo de aproximadamente seis veces.

Cementos Inka: Dos plantas de molienda y la conexión portuaria

Cementos Inka opera dos unidades de molienda con una capacidad anual combinada de 1.3 millones de toneladas y dos plantas de concreto premezclado, con cerca de 270 trabajadores. Sus instalaciones están ubicadas cerca de Lima —en Cajamarquilla— y en Pisco, lo que le da acceso al mercado del centro y sur del país y conectividad portuaria para importar materia prima.

Ese es, precisamente, el activo que le interesa al comprador: Inka no produce clínker, sino que muele productos intermedios importados, un modelo de bajo requerimiento de capital que encaja con la red global de comercialización y producción del grupo alemán.

“Esta adquisición, que genera valor añadido, refleja nuestro enfoque disciplinado en la asignación de capital, centrado en mercados atractivos con un fuerte potencial de crecimiento”, declaró Hakan Gurdal, miembro del Consejo de Administración de Heidelberg Materials y responsable de la región de África, Mediterráneo y Asia Occidental, a la que ahora se suma Perú.

Cementos Inka opera dos plantas en Cajamarquilla (Lima) y en Pisco.

El gigante alemán llega al club de los tres

La compra pone a un jugador global en un mercado que por años ha estado concentrado en tres operadores nacionales: Unacem, Cementos Pacasmayo (ahora del grupo Holcim) y Yura, del Grupo Gloria, que en conjunto han superado el 90% del despacho nacional. Inka, con una participación cercana al 4%, ha venido ganando terreno desde que puso en marcha su planta de Pisco y hoy llega a una veintena de departamentos.

El movimiento se produce además en un sector donde más del 70% del despacho de cemento se destina a la autoconstrucción, un segmento sensible al ciclo económico y al ingreso de los hogares, y en un año marcado por la expectativa del nuevo gobierno y por el riesgo climático en el norte.

Heidelberg Materials sostiene que la adquisición tendrá un impacto positivo en todos sus indicadores financieros desde el primer año y que aprovechará la estructura y el personal actual de la empresa peruana. La demanda de vivienda, infraestructura y desarrollo industrial es, según el grupo, el argumento de fondo detrás de la apuesta.

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