La Conferencia Episcopal dio a conocer este lunes 9 las rutas que empleará el papa León XIV para desplazarse por Lima, lo que permitirá que los fieles puedan verlo.

Miércoles 11 de noviembre

El papa aterrizará en el Grupo Aéreo N°8 del Callao la tarde del miércoles 11 de noviembre y su primera actividad tendrá lugar en el Cercado de Lima, donde recibirá la bienvenida y sostendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

Tras su llegada al terminal aéreo, el papa León XIV recorrerá las avenidas Faucett, La Marina y Brasil en carro cerrado, pero existe la posibilidad de que el público pueda ver al Santo Padre.

Al llegar a la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña, abordará el papamóvil y continuará su trayecto por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda para llega hasta Palacio de de Gobierno.

Fuente: Conferencia Episcopal

Jueves 12 de noviembre

E jueves 12, tras salir de la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, el papa se dirigirá al Centro de Lima en auto cerrado. Luego cambiará al papamóvil en el Centro Cívico y seguirá su camino hacia la Plaza de Armas por la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y nuevamente por el jirón Conde de Superunda.

Fuente: Conferencia Episcopal

Durante este trayecto, realizará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, situado en la avenida Tacna, para orar frente a la imagen del Señor de los Milagros, según informó monseñor Guillermo Inca Pereda.

Como parte de su agenda, León XIV también sostendrá un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Posteriormente, participará en la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral.

Finalmente, desde las 11:30 a.m., el Santo Padre encabezará el encuentro denominado “Los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, que se desarrollará en la Plaza de Armas de Lima.

Agenda oficial del papa León XIV en Lima

Miércoles 11 de noviembre

18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45 horas: visita a la presidente de la república.

19:45 horas: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre

09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 horas: celebración de la Hora Media con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

18:00 horas: vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20:00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Lunes 16 de noviembre

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con saludo del santo padre.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.