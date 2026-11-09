Luis Alonso Ruiz, cofundador de kupos.pe, plataforma digital de venta de pasajes terrestres que reúne a más de 260 empresas de transporte interprovincial, entre ellas Civa, Cruz del Sur, Oltursa, Perú Bus, Expreso Nacional, Allinbus y Grupo Palomino, señaló a Gestión que las compras realizadas con más de 15 días de anticipación para noviembre crecieron 23% en las fechas vinculadas al evento. Mientras que, en períodos sin acontecimientos extraordinarios que impulsen los viajes, las reservas anticipadas suelen crecer entre 1% y 2%.

Por su lado, Erick Moore, gerente comercial de redBus, plataforma digital global de origen indio para la compra de pasajes terrestres, señaló a este diario que observan un crecimiento cercano al 190% en las compras realizadas con más de 15 días de anticipación para las fechas relacionadas con la visita del Papa León XIV.

Un comportamiento, según Moore, en línea con la tendencia entre los viajeros de planificar sus desplazamientos con tiempo para asegurar disponibilidad y acceder a mejores alternativas de precio y horario.

Y de acuerdo con Paula Figari, gerenta regional de relaciones públicas de FlixBus para Chile y Perú de FlixBus, para las fechas vinculadas a este evento extraordinario, han registrado un traslado de la demanda hacia reservas con más de dos semanas de anticipación en nuestros canales digitales.

Visita del papa León XIV a Chiclayo moviliza a empresas de transporte terrestre y plataformas de venta de pasajes.

Los pasajes en las rutas asociadas a Chiclayo registran un incremento de aproximadamente 30% respecto al 2025 para redBus, X% para FlixBus, y 26% para kupos.pe. Sin embargo, para el 13 y 14 de noviembre, Kupos.pe proyecta que la demanda de viajes terrestres hacia Chiclayo y Lambayeque crezcan hasta 150%.

Y es que el flujo no provendría únicamente de Lima, o de ciudades del sur que atraviesan la capital, como Arequipa y Puno, sino también de ciudades del norte como Piura, Trujillo, Tumbes, Jaén, Cajarmaca y Chimbote, en Áncash.

Figari agregó que la visita del Papa León XIV al Perú también convocará a peregrinos y delegaciones de toda la región, de países como Brasil, Chile, México y Estados Unidos, donde FlixBus es una marca conocida y parte habitual de la forma de viajar.

Ahora bien, las rutas hacia Chiclayo movilizan habitualmente entre S/3 millones y S/4 millones en ventas a través de canales digitales, según kupos.pe. A este movimiento se suma el desempeño de octubre, que la plataforma estima cerrará con cerca de S/2 millones adicionales en ventas digitales por desplazamientos hacia la costa.

Visita del Papa impulsa pasajes terrestres y presiona tarifas hasta 200%

Luis Miguel Ciccia Vázquez, gerente general de CIVA, comentó a Gestión que si bien hubo un incremento de entusiasmo, recién a días de la visita papal se efectuaron la compra de pasajes terrestres y prevé cerrar con un crecimiento de 70%.

Asimismo, precisó que se reforzaron los servicios, pasando de 4 a 6 buses interprovinciales en 40 rutas que une ciudades donde el Papa León XIV hará su recorrido.

La mayor demanda presionan las tarifas, especialmente conforme se acercan las fechas del viaje. Quienes campraron a través de kupos.pe entre 15 y 20 días antes de la salida encontraron incrementos de entre 5% y 8% respecto al precio regular. No obstante, las compras realizadas entre siete y ocho días antes registrarían alzas de entre 50% y 200%.

A una semana de la visita papal, redBus registró un incremento cercano al 20% en el precio promedio de los pasajes para la ruta Lima-Chiclayo. CIVA, por su lado, incrementó el precio en un 30% para sus rutas más demandadas, como Arequipa-Cusco, Abancay-Cusco, Lima-Chiclayo, Tumbes-Chiclayo, y Cajamarca-Chiclayo.

Es preciso señalar que CIVA cuenta con una flota de 250 buses para el transporte interprovincial y, ante el incremento de la demanda por la visita papal, incorporó 50 unidades adicionales. A partir de esta ampliación, estima movilizar a 5,000 pasajeros durante las fechas del evento, considerando los viajes de ida y vuelta.

Además, proyecta que el conjunto de empresas de transporte registre un crecimiento de 30% en la demanda durante esas fechas, en un mercado que cuenta con más de 8,000 buses, cada uno con una capacidad de 50 pasajeros.

CIVA cuenta con una flota de 250 buses para el transporte interprovincial y, ante el incremento de la demanda por la visita papal, incorporó 50 unidades adicionales.

Las búsquedas registraron un incremento aproximado de 30% frente a 2025 tanto para redBus como kupos.pe. Kupos.pe prevé que, en los próximos días, el tráfico aumente entre 50% y 60%, conforme más viajeros concreten sus compras.

Así, las plataformas prevén un incremento de la demanda comparable a eventos como feriados largos, elecciones, Fiestas Patrias o diciembre. Ciccia lo comparó directamente con la visita del grupo coreano BTS a Perú.

Kupos.pe fue más preciso e indicó que en noviembre cerrará con ventas de alrededor de S/25 millones, frente a los S/17 millones y S/18 millones que registra en un período habitual.

Sin embargo, el resultado dependerá también de posibles interrupciones en las carreteras. Y es que se advierte que los principales desafíos están relacionados a la cantidad de asiento e influenciados por las consecuencias del Fenómeno del Niño durante noviembre.

Visita papal daría un respiro al transporte terrestre ante el impacto del FEN

La visita del Papa a Chiclayo representa una oportunidad para las empresas de transporte terrestre que operan hacia el norte del país antes del inicio de una temporada que podría presentar desafíos operativos.

En ese contexto, diversas empresas de transporte terreste vienen proyectando sus ingresos desde noviembre hasta enero, considerando que diciembre debería ser una temporada fuerte, aunque las condiciones de la infraestructura vial podrían interrumpir el tránsito y afectar sus resultados.

Kupos.pe estima que las interrupciones asociadas al fenómeno podrían ocasionar pérdidas de entre S/5 millones hasta S/7 millones para el sector. Entre ellas, una afectación de entre seis y siete horas en la ruta Huancayo-Jauja-Cerro de Pasco, que generaría pérdidas cercanas a S/1 millón para el mercado de transporte. Se trata de una proyección sujeta a las regiones que registren cierres de carreteras.

A este panorama se suma el incremento de los costos operativos. Ruiz señaló que el combustible se encuentra casi 200% por encima de los niveles del año anterior, mientras que los problemas de seguridad y extorsiones también afectan al sector.

Empero, el incremento de viajeros en noviembrepermitiría a los operadores que se dirigen al norte recuperar ingresos y generar un respaldo financiero para diciembre, enfatizó Ruíz. La combinación de una amplia oferta de empresas, estrategias promocionales y mayor visibilidad dentro del marketplace permite aprovechar al máximo este momento de alta demanda y conectar a más viajeros con las opciones disponibles, agregó Moore.

“La visita papal ayuda a guardar reservas para el FEN y, lamentablemente, para cubrir un poco el desastre hace más de 7 meses con el precio diésel”, comentó Ciccia. “Hay infraestrcutura para mitigar el impacto.”

Visita papal impulsa planes de crecimiento de redBus, FlixBus y Kupos.pe

El incremento de la demanda por la visita del Papa a Chiclayo también se enmarca en las perspectivaredBus, FlixBus y Kupos.pe proyectan crecimiento y amplían su oferta por visita papals de crecimiento de las plataformas de venta de pasajes terrestres para el cierre del año.

Frente al mayor flujo de viajeros hacia el norte, FlixBus adelantó a este diario que incorporará a AC Verde como nuevo socio en Perú, con un servicio directo entre Lima y Chimbote que operará todos los días de la semana desde el lunes 9 de noviembre.

La ruta se sumará a la operación de Pominpro, empresa del Grupo Polo con la que la plataforma inició sus viajes en el país, que mantiene una salida nocturna diaria en la línea Lima-Chimbote-Trujillo. Ambos operadores dispondrán de buses de respaldo para asegurar la continuidad del servicio durante estas fechas.

Mientras que desde redBus anticipan un crecimiento de doble dígito para finales de 2026, y kupos.pe espera aprovechar el mayor movimiento de viajeros hacia el norte del país para alcanzar por primera vez el punto de equilibrio.

“Kupos.pe todavía no alcanza el punto de equilibrio, pero deberíamos llegar a un breakeven en diciembre de 2026 y registrar resultados positivos en enero de 2027”, señaló Ruiz.

Asimismo, tras la evaluación positiva de su primer ejercicio fiscal en Perú, la plataforma kupos.pe elevará su plan de inversión de US$3 millones, inicialmente previsto para sus dos primeros años de operación, a US$8 millones.

Kupos.pe proyecta ventas de S/ 25 millones en noviembre por la visita del papa León XIV a Chiclayo.

“Nosotros somos el principal proveedor de inventario en la sección de buses de Yape. La suma ha dado un impulso gigante para tener la confianza de que estamos yendo por el camino correcto y elevar el nivel de inversión”, afirmó Ruiz.

La filial peruana busca consolidar la demanda que viene captando frente a sus competidores mediante una mayor inversión en publicidad y medios. Asimismo, mantiene conversaciones avanzadas con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para desarrollar soluciones de digitalización del transporte público, una línea de negocio que ya opera en otros mercados donde está presente, como Chile e India.