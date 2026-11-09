Visita papal impulsa viajes en bus y reservas de pasajes hacia el norte del Perú. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

La visita del papa León XIV a Chiclayo dinamiza el mercado de transporte terrestre. Las plataformas de venta de pasajes y las empresas de buses refuerzan sus operaciones ante el incremento de viajeros hacia el norte del país, con mayores reservas anticipadas, alzas en las tarifas y ampliación de servicios. redBus, FlixBus y kupos.pe reportan un mayor movimiento de pasajeros y proyectan crecimiento para el cierre de 2026. ¿Cómo se preparan las empresas para atender la demanda y qué oportunidades de negocio abre la visita papal?

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