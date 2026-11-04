Alrededor del 70% de los hogares del país de alguna manera se vieron afectados por El Niño (en eventos pasados. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Las fuertes precipitaciones que ya se registran en el norte del país y una inflación acumulada en los últimos 12 meses que asciende a 5.25%, su nivel más alto en tres años, anticipan un fenómeno de El Niño sin precedentes en el pasado reciente, ¿qué tan grave será?

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