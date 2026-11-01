Los precios no dejan de subir en el Perú. La inflación anual, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó 5.25% en octubre, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este es su mayor incremento desde mediados del 2023 (agosto 2023: 5.58%), año en el que el país enfrentó una recesión.

El fenómeno de El Niño y los altos precios de los combustibles, por citar dos ejemplos, no dejan de presionar el resultado.

Índice de Precios al Consumidor, Lima Metropolitana. Fuente: INEI

De hecho, los precios de la división Transporte en Lima Metropolitana aumentaron 15.75% entre noviembre 2025 y octubre 2026, explicado, en parte, por la disparada de 43.67% en combustibles y lubricantes para equipos de transporte de personal.

Alimentos, la división de mayor peso en la canasta básica, tampoco se quedó atrás. En los últimos 12 meses, aumentó 6.33%, sobre todo por pescados y mariscos (23.30%) y hortalizas, legumbres y tubérculos.

“Por un lado, los efectos del fenómeno de El Niño Costero incidieron negativamente en la producción agrícola y la disponibilidad de especies hidrobiológicas, como bonito y jurel, generando restricciones en los volúmenes de oferta y abastecimiento de los mercados. Por otro lado, el incremento de las cotizaciones internacionales de los combustibles se trasladó a los costos internos de transporte y distribución, elevando los costos logísticos de comercialización y consecuentemente, en los precios finales al consumidor”, explica el INEI con una mirada en octubre.