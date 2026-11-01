Precios se disparan. (Foto: ANTHONY RAMIREZ NIÑO DE GUZMAN)
Precios se disparan. (Foto: ANTHONY RAMIREZ NIÑO DE GUZMAN)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Los precios no dejan de subir en el Perú. La inflación anual, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó 5.25% en octubre, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este es su mayor incremento desde mediados del 2023 (agosto 2023: 5.58%), año en el que el país enfrentó una recesión.

El y , por citar dos ejemplos, no dejan de presionar el resultado.

Índice de Precios al Consumidor, Lima Metropolitana. Fuente: INEI
Índice de Precios al Consumidor, Lima Metropolitana. Fuente: INEI

De hecho, los precios de la división Transporte en Lima Metropolitana aumentaron 15.75% entre noviembre 2025 y octubre 2026, explicado, en parte, por la disparada de 43.67% en combustibles y lubricantes para equipos de transporte de personal.

Alimentos, la división de mayor peso en la canasta básica, tampoco se quedó atrás.

“Por un lado, los efectos del fenómeno de El Niño Costero incidieron negativamente en la producción agrícola y la disponibilidad de especies hidrobiológicas, como bonito y jurel, generando restricciones en los volúmenes de oferta y abastecimiento de los mercados. Por otro lado, el incremento de las cotizaciones internacionales de los combustibles se trasladó a los costos internos de transporte y distribución, elevando los costos logísticos de comercialización y consecuentemente, en los precios finales al consumidor”, explica el INEI con una mirada en octubre.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.