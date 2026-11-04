El fenómeno El Niño podría generar interrupciones en el abastecimiento de agua y energía en distintas zonas del país, incluida Lima, debido a los posibles daños que las lluvias intensas, inundaciones y huaicos ocasionarían en la infraestructura de servicios básicos. Así lo advirtió César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura.

El representante gremial mencionó entre las zonas que podrían enfrentar dificultades a Chosica, Chaclacayo, Huarochirí, Cañete y Huaura . En ese sentido, alertó sobre la posibilidad de que se registren episodios de desabastecimiento en la capital.

“La capital, sin duda, va a sufrir desabastecimiento, por ejemplo, de agua y energía en algunos momentos”, sostuvo Candela en entrevista a Canal N. Añadió que la infraestructura de servicios en determinadas localidades podría resultar afectada por el impacto del fenómeno climático.

El representante de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura reconoció los esfuerzos del Gobierno para enfrentar este escenario, aunque advirtió que la naturaleza es difícil de controlar. Por ello, expresó su expectativa de que el fenómeno no ocasione víctimas ni daños en puentes, centros educativos y establecimientos de abastecimiento.

El Niño: alertan sobre infraestructura vulnerable

Candela indicó que su gremio viene identificando desde antes de julio los puntos más vulnerables del país frente a El Niño. Recordó que nueve departamentos resultaron afectados durante el evento climático de 2017 y que actualmente existen zonas declaradas en emergencia.

Entre las regiones que podrían registrar impactos mencionó Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Tumbes e Ica, además de Lima y Puno.

César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, advirtió sobre posibles interrupciones en el suministro de agua y energía ante los daños que podría ocasionar El Niño.

Respecto a las intervenciones para prevenir daños en carreteras y puentes, el representante gremial señaló que se han registrado avances; sin embargo, precisó que no dispone de un porcentaje consolidado sobre el nivel de ejecución de los trabajos, debido a que esa información corresponde al Gobierno.

También hizo referencia a las acciones previstas en Piura. Según la información que atribuyó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cinco de las 22 intervenciones urgentes programadas habían sido culminadas.

En cuanto a los recursos destinados a estas labores, Candela recordó que durante la gestión parlamentaria anterior se asignaron S/ 9,000 millones para intervenciones de infraestructura, de los cuales S/ 7,000 millones fueron dirigidos a gobiernos regionales y locales. A ello se sumarían otros S/ 8,000 millones asignados recientemente por el actual Gobierno, según indicó.

Gremio pide destrabar inversiones en distribución de gas

Otro de los puntos abordados por Candela fue la necesidad de acelerar los proyectos de infraestructura energética. En particular, pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a ProInversión avanzar con la suscripción de contratos y adendas que se encuentran pendientes.

El representante gremial señaló que existen inversiones vinculadas a la ampliación de la distribución de gas natural en distintas regiones. Entre los acuerdos pendientes mencionó los relacionados con Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda.

“Lo que tratamos de decirle al MEF, a Energía y Minas y a ProInversión es continuar con lo que corresponde. La suscripción de contratos y adendas está pendiente y la convocatoria de los contratos tiene que impulsarse de acuerdo con la normatividad vigente”, manifestó.

Candela también advirtió sobre la necesidad de asegurar nuevas inversiones para sostener la expansión del servicio. En esa línea, indicó que, según la información publicada por el Ministerio de Energía y Minas, el país cuenta con reservas de gas para 12 años.

El representante gremial recordó además que la incidencia registrada en marzo, vinculada a TGP, evidenció la importancia de fortalecer la infraestructura y la seguridad del suministro energético.

Consultado sobre un eventual incremento de las tarifas eléctricas ante estos escenarios, Candela precisó que el tema no forma parte de los análisis de su gremio. No obstante, señaló que las afectaciones a los servicios podrían tener consecuencias económicas. “Toda afectación de servicios en su momento seguro va a generar un incremento de tarifas” , comentó.

Finalmente, consideró que la preparación frente a El Niño requiere coordinación entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Asimismo, sostuvo que las acciones no deben limitarse al periodo de emergencia, sino continuar durante la etapa posterior para atender los daños que pueda dejar el fenómeno en la infraestructura nacional.