Fenómeno. Poder adquisitivo se afectaría por menores ingresos ante reducción de la producción y el impacto inflacionario. (Foto: Manuel Melgar/GEC)
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