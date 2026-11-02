Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacioanl (COEN), la presidenta de la República, Keiko Fujimori, reportó que el domingo se registró “lo que se denomina científicamente el segundo pulso de lluvias” en el norte del país -Tumbres y Piura- el segundo evento de precipitaciones fuertes en un mes.

En comunicación con el titular del sector Defensa, Rafael Belaunde, detalló que la región de Tumbes ha superado los 100 milímetros el domingo.

“El río Tumbes llegó a un punto en donde superó los 1,000 metros cúbicos por segundo. En este momento ya el nivel está alrededor de 800 metros cúbicos por segundo”, precisó el ministro de Defensa.

Agregó que estas lluvias han afectado alrededor de setecientas personas. “En Zarumilla hay ciento cincuenta personas cuyas viviendas se han visto inundadas y, en este momento, se está trabajando con el Ejército y el Indeci para llevar la ayuda correspondiente”.

A su turno, el meteorólogo Abraham Levy, representante del comando FEN del sector privado, mencionó que “ninguna persona que está viva, ha vivido un calentamiento del mar como el que se tiene hoy en el océano Pacífico y frente a la costa peruana”.

“El riesgo de esto es que en los próximos meses, concretamente en verano, las temperaturas del mar frente a Lima pongan a la capital de la República en riesgo de precipitaciones por encima de los valores normales o de las precipitaciones habituales que hemos tenido”, refirió.

Un ejemplo, indicó, es lo que se tuvo en 1960.

En esa línea, mostró que han elaborado con la data del PerúSAT - que es una data topográfica de la característica del terreno de la provincia de Lima - un mapa de Lima Metropolitana al que se le puede introducir la cantidad de agua que uno decida, en forma de lluvia, en el periodo que uno decida. Todo esto mediante técnicas de inteligencia artificial.

“La empresa que represento, Ambiental Andina, como parte de ese comando, le entrega al Estado peruano y a la Municipalidad de Lima esta herramienta con personal técnico de apoyo, para que puedan ir evaluando la posibilidad o no de que haya o no un riesgo menor, mediano o mayor de precipitaciones en Lima”, presentó Levy.

La herramienta permite ver las condiciones que se dan si llueve en Lurigancho o Chosica. “Estas son las quebradas que ya tienen, en algunos casos, las geomallas instaladas; en otras se van a instalar. Si se produce, con las condiciones de calentamiento del mar, distintos tipos de lluvia, se van a ir activando distintos flujos de agua. Acá están todas las casas de Lima, todos los colegios de Lima, todas las instituciones de Lima; por dónde baja el agua. En cualquier lugar de Lima se va a poder apreciar esto”, dio cuenta.

Un valor inédito

Grinia Ávalos, jefa de Senamhi, remarcó que están terminando el segundo pulso de lluvias importantes en el norte del país. Tumbes y Piura son las regiones que han reportado los mayores acumulados. Han superado los cien milímetros.

“¿Esto qué quiere decir? Que en un metro cuadrado de espacio han precipitado más de cien litros de agua. Esto es un valor inédito. En los meses de octubre de 1997, de 1982, en la antesala del periodo de máximas lluvias, no se registraron estos valores", advirtió.

“Esto ha ocasionado el incremento súbito del nivel de caudal del río Tumbes. Ya está volviendo a sus valores normales, pero esto nos indica algo importante: estamos ante un evento extraordinario. De los tres que hemos tenido en el histórico, este es el más intenso, el más fuerte. Y vamos a entrar al periodo de máximas lluvias justamente en una condición de Niño extraordinario”, refirió.

Para los próximos días, de aquí hasta el 4 o 5 de noviembre, va a haber un receso de las lluvias; van a aminorar de manera importante. Sin embargo, a partir del 5 al 7 nuevamente empezamos un nuevo pulso de precipitaciones entre Tumbes y Piura, principalmente.

Labores de la MML

A su turno, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, detalló que han coordinado con los distintos sectores, con el Midagri, el brindar servicio de cabotaje en la eventualidad de que se interrumpan las carreteras por las precipitaciones del norte.

“Eso ya está bastante avanzado y vamos a poder tener abastecidos con los alimentos de primera necesidad los mercados de Lima. Eso se ha venido trabajando ya desde hace algunas semanas en favor de los vecinos de la ciudad capital, en este caso puntual”, precisó.

Resaltó que la herramienta que proporciona Abraham Levy permitirá hacer labores de señalización.

“También estamos coordinando para que en nuestros centros de almacenamiento de kits de ayuda humanitaria, nuestros almacenes que tenemos instalados en los cuarenta y dos distritos, podamos poner un observatorio”, sostuvo.

Además, cuentan con motobombas y maquinaria para poder hacer la extracción correspondiente del agua.

Esto se suma al almacén central con el que cuentan, “que es de tres mil metros cuadrados, en donde tenemos los kits listos y disponibles también para brindar la ayuda y atender la emergencia de forma inmediata”.

Reggiardo dijo que con los Hospitales de la Solidaridad tienen una serie de mecanismos para dar atenciones itinerantes en lugares en donde se produzcan las emergencias.