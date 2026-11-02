Senamhi advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad en Tumbes y otras regiones del país. (Foto: Andina)
Senamhi advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad en Tumbes y otras regiones del país. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó importantes registros de precipitaciones en ambas jurisdicciones durante las últimas 24 horas y alertó que las condiciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas.

Este lunes, Grinia Ávalos, jefa de Senamhi, remarcó desde el Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales - COEN que están terminando el segundo pulso de lluvias importantes en el norte del país. . Han superado los cien milímetros.

“¿Esto qué quiere decir? Que en un metro cuadrado de espacio han precipitado más de cien litros de agua. Esto es un valor inédito. En los meses de octubre de 1997, de 1982, en la antesala del periodo de máximas lluvias, no se registraron estos valores", advirtió.

“Esto ha ocasionado el incremento súbito del nivel de caudal del río Tumbes. Ya está volviendo a sus valores normales, . De los tres que hemos tenido en el histórico, este es el más intenso, el más fuerte. Y vamos a entrar al periodo de máximas lluvias justamente en una condición de Niño extraordinario”, refirió.

Lluvias en Tumbes continuarán

Las condiciones previstas también podrían generar riesgos en quebradas, laderas y otros sectores vulnerables. Entre los posibles efectos figuran el incremento del caudal de los ríos, la activación de quebradas, la ocurrencia de deslizamientos y el ingreso de agua en zonas expuestas.

Tumbes reporta intensa lluvia por segundo día consecutivo. (Foto: Captura Senamhi)
Tumbes reporta intensa lluvia por segundo día consecutivo. (Foto: Captura Senamhi)

La jefa del Senamhi indicó que para los próximos días, de aquí hasta el 4 o 5 de noviembre, va a haber un receso de las lluvias; van a aminorar de manera importante. Sin embargo, a partir del 5 al 7 nuevamente empezamos un nuevo pulso de precipitaciones entre Tumbes y Piura, principalmente.

Ante estas condiciones, el seguimiento de los reportes oficiales será fundamental para identificar posibles cambios en el comportamiento de las precipitaciones y las zonas que podrían resultar afectadas. Las autoridades exhortan a la población a adoptar medidas preventivas y atender las alertas meteorológicas.

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