Una interrupción imprevista del servicio eléctrico afectó este domingo 01 de noviembre a diversas localidades de las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, así como parte de Tumbes.

Según los primeros reportes, el hecho estaría relacionado con un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

A través de un comunicado, la empresa Enosa informó que la emergencia se produjo tras la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte–REP y Guadalupe. Esta situación ocasionó la suspensión del suministro eléctrico desde Trujillo hacia la zona norte del país.

ÚLTIMO MINUTO Debido a un evento registrado en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), se produjo la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte – REP y Guadalupe, ocasionando la interrupción del suministro eléctrico en desde Trujillo hasta la zona norte — Enosa (@EnosaOficial) November 1, 2026

La empresa señaló que alrededor de 618,000 usuarios resultaron afectados en Piura y Tumbes. Al momento de su reporte, la interrupción continuaba y el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) aún no había informado la causa de la falla.

Por su parte, la empresa Hidrandina confirmó que el mismo evento en el SEIN provocó la interrupción del suministro en su zona de concesión del norte, que incluye Cajamarca y Celendín. La compañía indicó que su personal se mantenía atento a la evolución del incidente.

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Ante la emergencia, Enosa informó que realizaba coordinaciones con el COES para recuperar el suministro. Hidrandina también señaló que efectuaba las gestiones correspondientes para restablecer el servicio a la brevedad posible, aunque los reportes citados no precisaban una hora de reposición.

Las zonas afectadas son atendidas por Enosa en Piura y Tumbes, Electronorte (Ensa) en Lambayeque e Hidrandina en La Libertad y otras localidades del norte.

De acuerdo con lo reportado, el corte se produjo sin que se registraran lluvias en la zona, mientras continuaban los reportes de afectaciones en distintas ciudades del norte del país.

La empresa Enosa reportó unos 618,000 usuarios afectados en Piura y Tumbes tras la desconexión de líneas de transmisión. Foto: GEC

Se restablece el servicio en algunos lugares

Según lo reportado por los usuarios, el servicio se viene restableciendo progresivamente en las zonas afectadas.

El servicio se restableció en Lambayeque y La Libertad, mientras varias zonas de Piura y Tumbes se viene generando la llegada de la energía por lugares.

Talara fue una de las primeras ciudades donde se recuperó el suministro eléctrico. Sin embargo, en la urbanización Bello Horizonte, en Piura, persistía la falta de energía al momento del reporte.

Por otro lado, en la ciudad de Tumbes, el servicio viene retornando en algunas zonas. Asimismo, algunas avenidas y calles presentaban alumbrado público, lo que evidenciaba que los trabajos de restablecimiento del servicio continúan efectuándose.