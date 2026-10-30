Orygen Perú, del Grupo Romero, incrementó sus inversiones en 48.2%, hasta los S/152.9 millones, principalmente por la construcción de Wayra Solar, su proyecto fotovoltaico ubicado en Marcona, Ica. El avance de esta central se produjo en un periodo en el que la generadora registró menores ingresos y resultados frente al año anterior, en un contexto marcado por el vencimiento de contratos de suministro y mayores costos de generación. ¿Qué factores explican el desempeño de la compañía y cuáles son sus próximos planes para el complejo energético?

En el cuadro de principales indicadores financieros presentado por la empresa como correspondiente al tercer trimestre de 2026, los ingresos sumaron S/1,534.2 millones, el EBITDA alcanzó los S/803.3 millones y la utilidad neta llegó a S/429.2 millones. En comparación con el mismo periodo de 2025, estos resultados representaron caídas de 14.1%, 23.5% y 33.7%, respectivamente.

La reducción de los ingresos fue de S/251.1 millones y respondió principalmente al vencimiento de contratos históricos con clientes regulados y libres, que contemplaban mayores volúmenes y precios que los acuerdos suscritos posteriormente. En tanto, la deuda total se redujo 16.5%, hasta S/983 millones, mientras que las inversiones aumentaron S/49.7 millones frente al periodo comparado.

“Los resultados de Orygen al tercer trimestre reflejan un entorno de mercado que continúa siendo exigente. Frente a este escenario, hemos mantenido una gestión financiera disciplinada, que nos permitió reducir nuestra deuda en 16.5% e incrementar en 48.2% nuestras inversiones, destinadas principalmente a la construcción de Wayra Solar. Durante este periodo, el proyecto alcanzó además un hito importante con su primera energización al SEIN. Estos avances reflejan nuestra visión de largo plazo y nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una matriz energética confiable, competitiva y sostenible para las industrias del país”, señaló Marco Fragale, CEO de Orygen, en el comunicado.

Orygen redujo sus obligaciones financieras tras realizar prepagos de deuda con su accionista Niagara Energy.

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Mayores costos térmicos presionan los resultados de Orygen

La contracción del EBITDA respondió principalmente a una disminución de S/255 millones en la utilidad bruta, explicada tanto por la reducción de los ingresos como por menores márgenes. Según la empresa, estos últimos estuvieron afectados por una mayor participación de la generación térmica en su mix productivo, que elevó los costos vinculados al suministro, transporte y distribución de gas natural.

A ello se sumó un mayor consumo neto de petróleo como consecuencia de la deflagración ocurrida en el ducto de Camisea en marzo. Parte de este impacto fue compensado por menores compras de energía en el mercado spot, debido al aumento de la producción térmica y a la posición vendedora que Orygen adquirió desde julio. También incidieron el incremento de S/5.4 millones en otros ingresos y la reducción de S/3.4 millones en gastos administrativos.

La utilidad neta disminuyó S/218.4 millones. Además de la menor utilidad operativa, que cayó S/247.1 millones, influyeron los menores ingresos financieros, con una reducción de S/73.9 millones, principalmente por la disminución de los dividendos recibidos de su subsidiaria Chinango. Este resultado fue compensado parcialmente por menores gastos financieros, una reducción del gasto por impuesto a la renta y menores pérdidas por diferencia de cambio.

La mayor producción térmica compensó parcialmente la menor generación hidroeléctrica y de fuentes renovables.

Sobre la deuda, Orygen reportó una disminución de S/194.4 millones. La variación se explicó principalmente por prepagos netos de US$113 millones de préstamos con su accionista Niagara Energy y por la depreciación del dólar frente al sol, que redujo el valor en moneda local de las obligaciones denominadas en dólares.

El efecto fue parcialmente compensado por un financiamiento a plazo de BBVA Perú por US$60 millones, desembolsado en abril de 2026.

En el frente operativo, la generación neta de energía aumentó 7.2%, hasta 6,855 GWh, impulsada por un incremento de 27.8% en la producción térmica. Sin embargo, la generación de fuentes renovables disminuyó 8.2% por menores recursos solares y eólicos durante los primeros meses del año, mientras que la producción hidroeléctrica retrocedió 2.8% debido a una menor hidrología.

Las ventas de energía también registraron una caída: disminuyeron 12.1%, hasta 6,964 GWh. Orygen atribuyó este resultado principalmente a menores volúmenes comercializados con clientes regulados, tras el vencimiento de contratos de suministro que contemplaban mayores cantidades de energía.

Wayra Solar apunta a operar comercialmente a fines de 2026

Wayra Solar, proyecto de 94 MW ubicado en Marcona (Ica), alcanzó su primera energización al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) el 4 de agosto. Según el comunicado del 29 de octubre, a septiembre continuaba en construcción y Orygen estimaba que iniciaría operaciones comerciales hacia finales de 2026.

La central contempla una inversión aproximada de US$72 millones y más de 130,000 paneles fotovoltaicos bifaciales. Su generación anual estimada es de 256 GWh, equivalente al consumo de alrededor de 230,000 hogares, según información publicada anteriormente por Gestión.

En paralelo, Orygen prevé incorporar un sistema de baterías de 40 MW, denominado BESS Flamenco, en el complejo Wayra. Para ello, presentó ante el Senace un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que incluye esta iniciativa y otras modificaciones en sus instalaciones de Ica. El sistema permitirá almacenar energía y brindar servicios complementarios, como regulación primaria de frecuencia.

La inversión estimada para el conjunto de modificaciones asciende a US$23.99 millones durante la construcción y US$2.7 millones anuales en operación, sin incluir IGV. Estas cifras no corresponden exclusivamente al sistema de baterías.