La visita del papa León XIV a Lima, programada para los días 11, 12 y 16 de noviembre, motivará un despliegue especial de transporte público y medidas de tránsito en distintos puntos de la capital. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que pondrá a disposición más de 1,000 buses para facilitar el traslado de los fieles, especialmente hacia la misa que se realizará en la base aérea Las Palmas y el posterior retorno a Lima Norte, Sur y Este.

El operativo incluirá servicios nocturnos del Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima. También se reforzarán las operaciones del Metropolitano y los corredores, mientras que algunas rutas del transporte convencional deberán modificar sus recorridos.

Entre las medidas previstas figuran desvíos en el Corredor Rojo y el transporte convencional. Asimismo, se habilitarán paraderos estratégicos de los corredores Morado y Azul para facilitar el desplazamiento de los asistentes a las actividades programadas en la Plaza Mayor y el Estadio Nacional.

Cierres viales en el Centro Histórico

En paralelo, la Municipalidad Metropolitana de Lima implementará un plan de restricciones vehiculares y desvíos en el Centro Histórico durante el 11 y 12 de noviembre, fechas en las que el pontífice participará en sus primeras actividades oficiales en la capital.

El miércoles 11, el papa León XIV llegará a la Base Aérea del Callao a las 17:30 horas y posteriormente se trasladará al Palacio de Gobierno. Allí se realizará la ceremonia de bienvenida y la visita oficial a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, prevista para las 18:45 horas.

La ATU dispondrá de más de 1,000 buses para trasladar a los fieles a las actividades programadas durante la visita del papa León XIV a Lima. El operativo incluirá servicios nocturnos del Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: Andina.

Al día siguiente, jueves 12 de noviembre, su agenda se concentrará en el Centro Histórico. Las actividades comenzarán a las 09:30 horas con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego, a las 10:20 horas, participará en la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima.

El encuentro con el pueblo peruano está programado para las 11:30 horas en la Plaza de la Catedral, donde se abordarán los desafíos y las perspectivas de futuro del país.

Accesos y horarios para los asistentes

Las puertas de ingreso para el público que cuente con pase de acceso se abrirán desde las 12:00 horas del miércoles 11 y a partir de las 05:00 horas del jueves 12 de noviembre.

Para ordenar el desplazamiento de los asistentes, se establecerán puntos de precontrol en los jirones Rufino Torrico, Camaná, Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Cusco.

El ingreso del público autorizado se realizará por accesos señalizados en los jirones Callao, Conde de Superunda y de la Unión. En tanto, los invitados tendrán rutas diferenciadas por tramos de los jirones Junín y Huallaga, desde la avenida Abancay, mientras que el personal de prensa ingresará por el jirón Carabaya.

¿Qué calles estarán cerradas?

El perímetro de restricción vehicular estará delimitado por las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Dentro de esta zona no se permitirá el ingreso de vehículos particulares ni del transporte convencional, de acuerdo con el plan operativo municipal.

Además, los alrededores de la Plaza de Armas permanecerán cerrados desde las 22:00 horas del martes 10 de noviembre, como parte de las medidas de seguridad previas a las actividades papales.

Pese a las restricciones, el Metropolitano mantendrá operativas las estaciones Tacna, en la avenida del mismo nombre, y Jirón de la Unión, ubicada en la avenida Emancipación.

El dispositivo de seguridad también contempla una delimitación por zonas y anillos. La Zona de Acción comprenderá los principales espacios de concentración, entre ellos la Plaza Mayor, la Catedral de Lima y los alrededores del Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. A su alrededor se establecerá un primer anillo de seguridad, con mayores restricciones de acceso para proteger al pontífice y a los asistentes.