La Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV se realizará este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, en Lima, donde se espera la presencia de entre 52,000 y 55,000 asistentes. Las puertas del recinto abrirán desde las 10:00 a. m. para facilitar el ingreso y los controles de seguridad.

Las 52,000 entradas gratuitas habilitadas para el encuentro se agotaron en apenas una hora y media , informó el Arzobispado de Lima . Según Juan Bytton, secretario general de la visita papal en Lima, a la 1:15 p. m. ya había alrededor de 61,000 personas en línea para reservar sus boletos.

Del total de asistentes previstos, 40,000 ocuparán las tribunas y otros 12,000 estarán ubicados en la zona de campo. Para ingresar, los asistentes deberán presentar su DNI, carné de extranjería o pasaporte en físico, además de la entrada de Teleticket, que podrá mostrarse desde el celular o de manera impresa. El boleto señala el sector asignado y la puerta correspondiente.

En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, será obligatorio el ingreso acompañado de un adulto responsable . Además, deberán presentar impresa la declaración jurada de autorización de los padres, disponible para su descarga en la página web de Teleticket.

¿A qué hora comienzan las actividades?

La programación de la vigilia comenzará a las 2:00 p.m., con presentaciones artísticas, momentos de oración y dinámicas juveniles destinadas a preparar el encuentro con el Santo Padre.

La jornada incluirá la participación de coros parroquiales, bandas católicas y movimientos juveniles, además de presentaciones de danza folclórica. También estarán los cantantes Ítala y Juanjo, integrantes del dúo musical católico conformado por la peruana Ítala Rodríguez y el paraguayo Juanjo.

El papa León XIV participará del encuentro central de la Vigilia de los Jóvenes en el Estadio Nacional. Foto: EFE.

El programa contempla además un espectáculo musical de Donnie Yaipén, quien ofrecerá un repertorio preparado para la ocasión, incluido su conocido tema “Cumbia del papa”.

La vigilia también tendrá una obra teatral de aproximadamente 15 minutos, dirigida por Fernando Luque. La puesta en escena abordará las dificultades y tribulaciones que enfrentan los jóvenes y su encuentro con Cristo, tomando como referencia el mensaje de San Francisco de Asís de ser instrumentos de paz.

La conducción estará a cargo de Gianella Villanueva, de la Arquidiócesis de Lima; Arnold Albites Araujo, de la Diócesis de Carabayllo; la bailarina y exchica reality Diana Sánchez; y Diego Rivera, creador de contenido y conductor de televisión peruano.

¿Cuándo será el encuentro con el papa León XIV?

El momento central de la jornada está previsto entre las 6:00 p.m. y 7:00 p.m., con la participación del papa León XIV.

Durante este espacio también se presentarán testimonios de jóvenes que compartirán el encuentro con el pontífice.

¿Qué objetos estarán prohibidos?

Los asistentes deberán pasar por controles de seguridad antes de ingresar al Estadio Nacional. Entre los objetos que no estarán permitidos se encuentran:

Punteros láser, encendedores y fósforos.

Armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, tijeras y herramientas.

Paraguas o sombrillas con punta rígida.

Correas con hebillas grandes o metálicas.

Botellas de vidrio y latas.

Mochilas o bolsos de gran tamaño. Solo se permitirán mochilas pequeñas o canguros.

Pancartas con astas rígidas de madera o metal. Estas deberán sostenerse con las manos o elaborarse en cartulina flexible.

Bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

¿Qué recomiendan llevar?

Debido a que la jornada se extenderá durante varias horas, se recomienda acudir preparado para la espera y las condiciones del evento.

Entre los elementos sugeridos se encuentran gorro o sombrero sin componentes rígidos, lentes de sol y bloqueador solar en crema. También se podrá llevar agua en botellas de plástico sin tapa o en tomatodos flexibles, así como alimentos ligeros empaquetados, como galletas, barras de cereal o fruta picada en una bolsa transparente.

Asimismo, se recomienda llevar el DNI físico o pasaporte y tener disponible la entrada de Teleticket, ya sea impresa o en el celular. Una batería portátil también puede resultar útil para mantener el teléfono operativo durante la jornada.