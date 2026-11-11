El Papa León XIV estará en Perú durante algunos días y, como suele suceder cuando el Santo Pontífice visita nuestro país, hará un recorrido por la selva. El destino elegido será Pucallpa, Ucayali, donde Robert Prevost tendrá un importante recorrido que concluirá con la Santa Misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Todos los detalles sobre cuándo es, a qué hora, dónde se hará y cómo participar de la Misa del Papa León XIV en Pucallpa, te los contaré a continuación.

¿Cuándo será la misa del Papa León XIV en Pucallpa?

La Santa Misa del papa León XIV en Pucallpa se celebrará el domingo 15 de noviembre de 2026 , como parte de su primera visita apostólica al Perú. Este acontecimiento religioso reunirá a miles de fieles de Ucayali y de diferentes regiones del país, quienes tendrán la oportunidad de participar en una celebración eucarística presidida por el Santo Padre. La visita representa un momento histórico para la Iglesia católica en la Amazonía peruana y estará marcada por un mensaje de fe, esperanza, unidad y cercanía con los pueblos amazónicos.

¿Dónde se realizará la misa del Papa León XIV en Pucallpa?

La misa del papa León XIV en Pucallpa tendrá como escenario principal la Villa Deportiva Regional de Ucayali , conocida popularmente como La Videnita, ubicada en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo. Este importante recinto deportivo será acondicionado para recibir a miles de personas que llegarán desde distintos puntos de la región amazónica y del territorio nacional para participar en la histórica celebración religiosa.

La ubicación de la misa papal en Manantay permitirá concentrar a los asistentes en un espacio preparado para una celebración multitudinaria. Quienes se desplacen desde el centro de Pucallpa deberán organizar su recorrido con anticipación y considerar el tiempo adicional que podría tomar el traslado debido a la concentración de fieles, los controles de seguridad y las posibles restricciones vehiculares alrededor de La Videnita.

Para llegar a la Villa Deportiva Regional de Ucayali, los visitantes deberán estar atentos a las indicaciones de las autoridades y de los organizadores de la visita del papa León XIV. Las puertas de ingreso y los horarios de presentación estarán especificados en las entradas gratuitas, por lo que es importante identificar previamente el acceso asignado y consultar los comunicados oficiales sobre rutas, desvíos y circulación vehicular en el distrito de Manantay.

Conferencia Episcopal mostró rutas del papamóvil en Pucallpa Imagen: Conferencia Episcopal)

¿A qué hora será la misa del Papa León XIV?

Según el programa publicado por el Vicariato Apostólico de Pucallpa, la Santa Misa del papa León XIV está programada para las 4:45 p. m. del domingo 15 de noviembre en la Villa Deportiva Regional de Ucayali . Durante esa jornada, el pontífice llegará a Pucallpa a las 2:30 p. m. y tendrá previamente un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. Se recomienda a los asistentes revisar el horario indicado en sus entradas y llegar con anticipación para facilitar los controles de seguridad y el ingreso al recinto.

¿Cómo puedes asistir a la misa del Papa León XIV en Pucallpa?

Las personas que deseen asistir a la misa del papa León XIV en Pucallpa deberán contar con una entrada gratuita gestionada mediante la plataforma Joinnus, según el procedimiento anunciado por el Vicariato Apostólico de Pucallpa. Para realizar el registro se solicita un correo electrónico, crear una cuenta y seleccionar el evento, además de elegir el sector disponible.

La entrada incluye un código QR y los datos personales del asistente, que deberán coincidir con su documento de identidad . Los boletos son personales e intransferibles, por lo que no deben comprarse a terceros. Se recomienda revisar la disponibilidad de entradas y acudir con anticipación para vivir esta celebración histórica de fe y esperanza en la Amazonía peruana.