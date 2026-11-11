La histórica ciudad de Cajamarca se prepara para vivir uno de los eventos espirituales más trascendentales de su historia: la visita del papa León XIV. Este gran encuentro de fe y esperanza se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre. El lugar elegido para congregar la Santa Misa es la explanada de Santa Cruz de Succhubamba, un espacio lo suficientemente amplio para recibir no solo a los ciudadanos cajamarquinos, sino a los miles de peregrinos que llegarán desde distintas regiones del país. Será una mañana donde el fervor religioso se abrazará con la fresca brisa andina, marcando un hito imborrable en el corazón de todos los asistentes.

La llegada del sumo pontífice a suelo cajamarquino tiene un profundo significado de reconciliación y paz. Se están preparando una serie de actividades para recibir al papa León. Los habitantes están trabajando arduamente para asegurar que cada detalle refleje la calidez y la hospitalidad que siempre han caracterizado al pueblo cajamarquino.

La expectativa por las palabras que compartirá el papa León XIV es enorme en todo el país. Quienes siguen de cerca su pontificado saben que sus mensajes suelen centrarse en la defensa de los más vulnerables, el cuidado del medio ambiente y la importancia de mantener vivas las raíces culturales de los pueblos.

¿Cuándo será la misa del papa León XIV en Cajamarca?

La santa misa oficiada por el papa León XIV se celebrará el próximo sábado 14 de noviembre a las 11:00 de la mañana. La homilía del santo padre se realizará en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Un momento histórico para el pueblo cajamarquino.

¿Dónde se realizará la misa del papa León XIV?

La santa misa del papa León XIV se realizará en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. En este escenario, enmarcado por la belleza de la geografía andina, el Santo Padre compartirá su homilía ante una multitud que aguarda con profunda devoción su mensaje de fe y esperanza.

Santa Cruz de Succhabamba es una ciudad que cautiva por su imponente entorno natural. Se eleva a un poco más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de fértiles valles y majestuosas montañas que sostienen su vocación agrícola y ganadera. Sus calles tradicionales y su clima templado ofrecen un refugio de tranquilidad, donde el legado histórico de la región del Perú se respira en cada rincón y en la calidez cotidiana de su gente.

Recomendaciones para asistir a la santa misa del papa León XIV en Cajamarca

Toma en cuenta estas recomendaciones que brindó el Gobierno Regional de Cajamarca si vas a asistir a la santa misa.

Personas con discapacidad (CONADIS): Si eres una persona con discapacidad, tienes que llevar tu carné o credencial de CONADIS para facilitar tu identificación.

Si eres una persona con discapacidad, tienes que llevar tu carné o credencial de CONADIS para facilitar tu identificación. Adultos mayores: Si eres adulto mayor, puedes llevar una silla plegable para descansar durante la espera.

Si eres adulto mayor, puedes llevar una silla plegable para descansar durante la espera. Si asistes con niños: Colocar en el cuello del niño una tarjeta de identificación con sus nombres y números de contacto de sus familiares.

La ruta del papa León XIV en Cajamarca

La ruta del papa León XIV en Cajamarca es un circuito turístico, cultural y de fe que recorre los principales destinos vinculados a la trayectoria del sumo pontífice en la ciudad.

Iglesia San Agustín

Iglesia San Antonio de Padua

Parroquia La Inmaculada

Santuario Virgen de los Remedios

Misa del papa León XIV en Cajamarca: fecha, hora y lugar

Detalle Información Fecha Sábado 14 de noviembre de 2026 Hora de la misa 11:00 a. m. Lugar Explanada de Santa Cruz de Succhabamba Localidad Santa Cruz, Cajamarca Llegada del papa a Cajamarca 9:50 a. m. (14 de noviembre)