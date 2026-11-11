Para los miles de fieles en distintas regiones del Perú, así como feligreses provenientes del extranjero, Lima prepara un encuentro de oración con el papa León XIV. La vigilia juvenil está anunciada para el jueves 12 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional, que cuenta con una capacidad para albergar a 52,000 asistentes. El encuentro servirá para el diálogo y una experiencia de intercambio entre Sumo Pontífice y los jóvenes.

La convocatoria reúne a personas de 16 a 35 años, sin exigir pertenecer a una parroquia o comunidad religiosa del mencionado grupo etario. El acceso será con entradas gratuitas gestionadas mediante Teleticket, de acuerdo a los organizadores. Estos son los horarios, requisitos y detalles de ingreso que deben conocer quienes deseen participar.

La plataforma Ticketmaster presenta el anuncio oficial de la Santa Misa que celebrará el papa León XIV el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Los fieles deben ingresar al portal para registrarse y obtener sus entradas gratuitas. La ceremonia espera congregar a más de 1,2 millones de personas. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)

Fecha, lugar y horarios de la vigilia del papa León XIV en Lima

La vigilia del papa León XIV en Lima se celebrará el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Las puertas abrirán a las 11:00 a. m. y las actividades de preparación pastoral comenzarán a las 2:00 p. m. El cierre de accesos está previsto para las 5:00 p. m., una hora antes del encuentro con el pontífice. La llegada del papa y el inicio de la vigilia están programados para las 6:00 p. m., con finalización a las 7:30 p. m. Todos estos horarios corresponden a la hora local de Lima, un dato importante para quienes organicen su viaje desde Estados Unidos o cualquier otra parte del extranjero.

Actividad Horario anunciado Fecha del encuentro Jueves, 12 de noviembre de 2026. Lugar Estadio Nacional de Lima. Apertura de puertas 11:00 a. m. Inicio de actividades preparatorias 2:00 p. m. Cierre de puertas 5:00 p. m.; después de esa hora no se permitirá el ingreso, según el plan operativo. Llegada prevista del papa e inicio de la vigilia 6:00 p. m. Finalización prevista 7:30 p. m. Inicio estimado de la salida del público Alrededor de las 8:00 p. m., después de una permanencia de 30 minutos para permitir el retiro del pontífice.

Cómo participar y conseguir una entrada

Las entradas para la vigilia son gratuitas, personales e intransferibles y se tramitan mediante Teleticket. El registro fue anunciado para el lunes 9 de noviembre desde el mediodía. La convocatoria está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años cumplidos y contempla un aforo de 52.000 asistentes. No será posible ceder la entrada a otra persona ni modificar el nombre de su titular.

Requisitos para adolescentes de 16 y 17 años Registro mediante un adulto: el trámite debe realizarse desde la cuenta de Teleticket de una persona mayor de edad, que registrará los datos del adolescente. Autorización firmada: se debe descargar la declaración jurada proporcionada por la plataforma y obtener la firma del padre, madre o apoderado. Documento impreso: la autorización debe presentarse en formato físico el día de la vigilia. Acompañamiento obligatorio: los adolescentes deberán ingresar con un adulto responsable cuya edad no supere el límite general de 35 años.

Accesos al Estadio Nacional para la vigilia del papa León XIV en Lima

Datos a tomar en cuenta Horario de ingreso: las puertas estarán abiertas desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., según el plan operativo publicado. Distribución de asistentes: se anunciaron cuatro puntos de entrada diferenciados para los campos A, B, C y D, vinculados a la distribución por sectores del recinto. Puertas y calles específicas: Por razones de seguridad y organización, cada asistente deberá ingresar exclusivamente por la puerta asignada en su entrada. Transporte público: Se contará con el refuerzo de los corredores Azul y Morado, así como de los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano, para facilitar los desplazamientos.

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Giuseppe Lami

FAQ de la vigilia del papa León XIV en Lima

¿Cuándo y dónde será la vigilia del papa León XIV en Lima?

El jueves 12 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro con el papa está programado para las 6:00 p. m., hora peruana.

¿Cuánto cuesta la entrada para la vigilia del papa León XIV en Lima?

La entrada es gratuita y nominativa. Su obtención se realiza mediante Teleticket, hasta completar el aforo anunciado. Podrás canjear tu ticket a través de la web de la boletera utilizando tu cuenta TLK. Si aún no cuentas con una, podrás crearla.

¿Cuántas entradas puedo canjear para la vigilia del papa León XIV en Lima?

Si tienes entre 18 y 35 años, podrás canjear un (1) ticket. Si tienes entre 16 y 17 años, un adulto responsable podrá canjear tu ticket y le asignaremos uno adicional para tu acompañante. Si eres usuario de silla de ruedas, podrás canjear un ticket y te asignaremos uno adicional para tu acompañante.

¿Qué datos necesito para realizar el canje de las entradas para la vigilia del papa León XIV en Lima?

Deberás ingresar tus nombres completos, el número de tu DNI y tu fecha de nacimiento. El canje es exclusivo para jóvenes entre 16 y 35 años. El sistema hará una validación para garantizar que este requisito se cumpla. Recuerda ingresar tus datos correctamente, una vez emitido el ticket, no hay lugar a modificaciones.

¿Es necesario pertenecer a una parroquia para participar?

No. La convocatoria incluye a jóvenes de 16 a 35 años, independientemente de su pertenencia a una parroquia o comunidad religiosa.

¿Qué pasa si tengo menos de 16 años o más de 35?

No podrás realizar el canje de tu ticket para la Vigilia. Es un evento exclusivo para jóvenes entre 16 y 35 años.

¿Podré elegir mi ubicación?

Podrás elegir la ubicación de tu preferencia. En tu eticket encontrarás la información del sector y la puerta designada para tu ingreso.

¿Puedo transferir mi ticket a otra persona?

No. El ticket es personal e intransferible. Teleticket no se hará responsable por la adquisición de entradas fuera de sus canales oficiales.

¿A qué hora pdré ingresar al Estadio Nacional?

Podrás ingresar desde las 11:00 a.m. Recuerda llevar tu documento de identidad en físico y tu eticket impreso o en tu celular.

¿Puedo salir del Estadio Nacional y volver a reingresar?

No. El reingreso no estará permitido.