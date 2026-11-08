El miércoles 11 de noviembre, se dispondrá de buses adicionales sin pasajeros en las estaciones del Metropolitano cercanas al Centro de Lima, entre ellas Jirón de la Unión y Tacna, para recoger a las personas que acudan a la Plaza de Armas con motivo de la bienvenida al papa León XIV en Palacio de Gobierno. Los corredores Azul y Morado también contarán con unidades adicionales en los alrededores de la Plaza de Armas.

Visita en el Gran Teatro Nacional

Debido al cierre de algunas vías alrededor del Gran Teatro Nacional (GTN) de San Borja, donde el papa León XIV se reunirá la noche del miércoles 11 con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, se ha dispuesto una serie de medidas con relación al transporte público.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que ante el cierre de vías principales, como la Av. Aviación, dispuesta por la Policía Nacional como medida se seguridad, 15 rutas de transporte público convencional modificarán sus recorridos por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

Además, precisó que, durante el desarrollo de la actividad, cuyo inicio está previsto para las 19:45 horas, la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro permanecerá cerrada.

En tanto, los servicios 201, 204, 206 y 209 del Corredor Rojo dejarán de realizar paradas en el paradero La Cultura en la av. Aviación y circularán por la vía expresa de la avenida Javier Prado.

La reunión del papa León XIV con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, tendrá lugar el mismo día de su llegada al Perú y se realizará después de la ceremonia de bienvenida y reunión en Palacio de Gobierno con la presidenta Keiko Fujimori.

Fuente: ATU

Fuente ATU

Jueves 12: Servicios desde las 4 a. m.

El jueves 12 de noviembre, los corredores Azul y Morado, así como los servicios regulares A y C del Metropolitano, iniciarán sus operaciones desde las 4 a. m. para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia la Plaza de Armas de Lima, donde el papa León XIV participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

Para facilitar el retorno, los corredores Azul y Morado dispondrán de buses adicionales en las avenidas Tacna y Abancay, respectivamente. Por su parte, el Metropolitano tendrá unidades de reserva en la Estación Central para atender la demanda de pasajeros en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna.

Ese mismo día, por la noche, se realizará la vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Para atender la salida de los asistentes, se reforzarán los corredores Azul y Morado, así como los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano, que dispondrán de buses adicionales sin pasajeros en la estación Estadio Nacional.

También se contará con unidades disponibles de transporte público convencional en Paseo de la República, la av. Isabel La Católica y en Bausate y Meza, para facilitar el retorno de los usuarios hacia distritos como Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador.

De esta manera, la ATU ha previsto un conjunto de medidas para atender las necesidades de desplazamiento antes, durante y después de las principales actividades de la agenda papal, con el objetivo de facilitar viajes seguros y ordenados para millones de ciudadanos en Lima y Callao.

Fuente: ATU

Agenda oficial del papa León XIV en Lima

Miércoles 11 de noviembre

18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45 horas: visita a la presidente de la república.

19:45 horas: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre

09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 horas: celebración de la Hora Media con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

18:00 horas: vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20:00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Lunes 16 de noviembre

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con saludo del santo padre.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.