Rubén Cerna, presidente de la CCITSU, indicó que se espera la llegada de entre 15,000 y 17,000 personas de fuera de la región. A ellas se sumará la movilización de residentes de Pucallpa y de otras provincias del departamento.

“Se espera que muchas personas vengan de esas provincias directamente a la capital de la ciudad, que es Pucallpa, donde va a llegar el Santo Padre”, aseguró Cerna a Gestión.

Un movimiento económico de hasta S/ 15 millones

La estimación del gremio considera una estadía promedio de tres días y un gasto de S/ 600 por visitante durante ese periodo. El cálculo comprende principalmente alojamiento, alimentación y movilidad. El gasto diario estimado asciende a S/ 200, frente a los S/ 150 que habitualmente desembolsa un turista en la ciudad.

“Nosotros estamos calculando que en estos tres días los visitantes, cada per cápita, van a aportar un promedio de 600 soles. Pucallpa, como toda ciudad de la selva, no es una ciudad barata. Es una ciudad que tiene un costo bastante importante en cuanto a todos los conceptos”, sostuvo Cerna.

La convocatoria también tendrá un componente internacional. El dirigente señaló que se espera la llegada de visitantes desde Brasil, particularmente de Cruzeiro do Sul, localidad ubicada a entre 180 y 200 kilómetros de Pucallpa. Para ello, se tienen previstos vuelos chárter especiales desde ese país.

En cuanto a la movilización local, la Cámara estima que entre 80,000 y 90,000 residentes de Pucallpa se desplazarán durante las actividades. La asistencia al encuentro central en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, podría alcanzar entre 90,000 y 120,000 personas.

La brecha en la capacidad hotelera

Uno de los principales desafíos será el alojamiento. Pucallpa contaba inicialmente con unas 5,000 camas entre hoteles y hospedajes, pero la demanda llevó a la asociación hotelera a habilitar otras 2,000 mediante alternativas temporales, como el alquiler de viviendas particulares.

Pese a esta ampliación, Cerna advirtió que el déficit de capacidad de hospedaje superaría el 70% frente a la demanda prevista. Por ello, las autoridades evalúan habilitar colegios, instituciones públicas y espacios feriales para recibir a quienes no encuentren alojamiento convencional.

“Las delegaciones del Papa han copado los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Los demás hospedajes entiendo yo que no han subido sus precios, los han mantenido, pero sí está copado en su totalidad”, comentó.

En su segundo día de visita al Perú, el papa León XIV se reunió con los obispos, participó en una celebración religiosa en la Catedral de Lima, rezó ante la imagen del Señor de los Milagros en Las Nazarenas y recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde metropolitano. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

La presión también alcanza al transporte. Los vuelos hacia Pucallpa ya se encuentran copados y se espera una mayor demanda de servicios terrestres y fluviales, particularmente desde localidades como Atalaya, Masisea y Puerto Esperanza.

La gastronomía será otro de los sectores beneficiados. Se prevé instalar una feria gastronómica en un campo ferial de aproximadamente dos hectáreas, donde también se exhibirán productos regionales.

Merchandising y servicios también ganan demanda

El movimiento comercial alcanzará a empresas que vienen trabajando en la elaboración de polos, prendas de manga larga, sombreros y gorras para los asistentes. El propio Vicariato Apostólico ha solicitado donaciones de estos artículos para quienes participarán en la misa central.

“Hay un gran movimiento económico por parte, justamente, de las empresas que brindan estos servicios. Son empresas que brindan servicios de publicidad, marketing, merchandising, y están también trabajando al tope”, detalló el representante gremial.

A ello se suma la contratación temporal de personal para responder al incremento de actividades. Aunque no precisó el número de trabajadores incorporados, Cerna indicó que los negocios vienen reforzando sus operaciones ante un pico de demanda que se concentrará en pocos días.

La preparación también ocurre después de la interrupción de la carretera Federico Basadre, principal vía de acceso a Pucallpa. Un huaico provocó el cierre de esta ruta durante aproximadamente siete días, dificultando el ingreso de alimentos, insumos y combustibles.

“Al no tener combustible, algunas actividades económicas se paralizaron, el sector transporte, y otras se ralentizaron. Y la llegada de alimentos fue bastante dificultosa”, recordó. Según indicó, el tránsito ya se había restablecido y el abastecimiento comenzaba a normalizarse.

Turismo crecería 40% frente al 2025

Más allá del movimiento comercial de noviembre, el empresariado espera que la visita papal contribuya a posicionar a Ucayali como destino turístico. Cerna proyectó que la actividad turística de la región crecería alrededor de 40% frente al 2025, impulsada también por eventos recientes como la Expo Amazónica y encuentros empresariales realizados en Pucallpa. El objetivo es aprovechar la exposición que tendrá la ciudad para atraer visitantes nacionales e internacionales después del acontecimiento.

León XIV fue recibido por alrededor de 52,000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, donde encabezó una vigilia de oración. Durante su mensaje, el pontífice los reconoció como un signo de esperanza para el Perú. (Foto: AFP)

No obstante, el dirigente reconoció que la región todavía no cuenta con una oferta consolidada de turismo religioso. “Turismo religioso no hay en Ucayali, sinceramente. Hay mucho turismo vinculado con la Amazonía, grupos de turistas que llegan para experimentar vivencias en la selva, para conocer reservas específicas y otros atractivos”, puntualizó.

Para el gremio, el reto será convertir la mayor exposición de Pucallpa en un flujo turístico que se mantenga después de la visita papal, lo que también dependerá de la capacidad hotelera, la conectividad y la promoción de sus destinos.