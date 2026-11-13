El papa León XIV llegará a Pucallpa este domingo 15 de noviembre, como parte de su recorrido por el Perú. En la ciudad sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa. (Foto: IA)
El papa León XIV llegará a Pucallpa este domingo 15 de noviembre, como parte de su recorrido por el Perú. En la ciudad sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa. (Foto: IA)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

El papa León XIV está en Perú y su visita a Pucallpa está programada para este domingo 15 de noviembre. Su arribo supondrá una prueba para la capacidad de atención de la ciudad y, al mismo tiempo, un impulso para sus negocios. La Cámara de Comercio y Turismo de Ucayali (CCITSU) estima que la visita generará entre S/ 12 millones y S/ 15 millones de movimiento económico extraordinario. Sin embargo, detrás de esa proyección hay un desafío: atender una demanda de visitantes que supera la oferta habitual de hospedaje y servicios.

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