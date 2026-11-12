El papa León XIV llega a la Nunciatura Apostólica durante su visita oficial al Perú. (Foto: Arzobispado de Lima)
El papa León XIV llega a la Nunciatura Apostólica durante su visita oficial al Perú. (Foto: Arzobispado de Lima)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
María Abanto Oré
María Abanto Oré

La expectativa por ver al papa León XIV se hizo sentir en el Centro de Lima. Familias enteras, religiosos, religiosas y miembros de distintas agrupaciones católicas se reunieron para recibirlo durante su recorrido. Algunos llegaron acompañados de niños, bebés y adultos mayores. Pese al calor y las horas de espera, la alegría de los asistentes se mantuvo mientras aguardaban el paso del pontífice.

El pontífice llega a la Plaza Mayor de Lima para reunirse con los obispos del Perú. (Foto: GEC)
El pontífice llega a la Plaza Mayor de Lima para reunirse con los obispos del Perú. (Foto: GEC)

Durante su segundo día en el país, León XIV llevó su mensaje más allá del ámbito religioso.

En sus intervenciones de este jueves 12 de noviembre, abordó problemas sociales como el machismo, la violencia contra las mujeres, las dificultades económicas de las familias y los desafíos que plantea el entorno digital.

León XIV durante su encuentro con los obispos del Perú en la Plaza Mayor de Lima. (Foto: GEC)
León XIV durante su encuentro con los obispos del Perú en la Plaza Mayor de Lima. (Foto: GEC)

En el encuentro con la población realizado en la plaza frente a la Catedral de Lima, el pontífice cuestionó que persista una mentalidad machista que, según señaló, se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres. En ese contexto, hizo un llamado a reconocer su dignidad y participación en la sociedad: “Valoremos a las mujeres. Protejamos y respetemos a las niñas”, resaltó.

El mensaje a la Iglesia: verdad, justicia y reparación

Durante la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima, el papa también se dirigió a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes de la iglesia peruana. En su homilía, pidió fortalecer una institución capaz de escuchar, acompañar y responder a las necesidades de la población.

El papa León XIV, junto al cardenal Castillo, durante la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima. (Foto: Daniel Ibáñez/EWTN News)
El papa León XIV, junto al cardenal Castillo, durante la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima. (Foto: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Uno de los puntos abordados fue la respuesta frente a los abusos cometidos por miembros del clero o en el contexto eclesial. León XIV señaló que estos casos deben enfrentarse con verdad, justicia, perdón y reparación, además de reforzar las medidas de prevención y protección de las personas más vulnerables.

Asimismo, pidió evitar las polarizaciones y promover el diálogo y la fraternidad: “El Perú necesita una Iglesia capaz de construir puentes donde otros levantan muros”, sostuvo. También planteó que la institución debe acompañar a las familias, sostener a los jóvenes, defender la vida y la dignidad de las personas y atender a quienes atraviesan situaciones de pobreza y exclusión.

Chiclayo se prepara para recibirlo

El pontífice visitará este viernes Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral en el Perú. (Foto: AFP)
El pontífice visitará este viernes Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral en el Perú. (Foto: AFP)

Una de las principales actividades será la misa multitudinaria programada para las 10:30 a. m. en la explanada frente a las Pampas de Pimentel. Luego visitará la capilla San Óscar A. Romero y, por la tarde, participará en encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

La agenda continuará el sábado 14 de noviembre con actividades en Chiclayo y un viaje a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. De esta manera, el recorrido del papa por el norte del país estará marcado tanto por los encuentros con las comunidades religiosas como por su acercamiento a la población y a los espacios que formaron parte de su trayectoria pastoral en el Perú.

SOBRE EL AUTOR

Profesional en Periodismo y especialista en Marketing Digital, con experiencia en medios de comunicación, estrategia de contenidos y gestión de plataformas digitales. Escribo sobre economía, empresas, tecnología e innovación, combinando el análisis periodístico con la comunicación estratégica.

LEA TAMBIÉN:

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.