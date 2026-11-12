La expectativa por ver al papa León XIV se hizo sentir en el Centro de Lima. Familias enteras, religiosos, religiosas y miembros de distintas agrupaciones católicas se reunieron para recibirlo durante su recorrido. Algunos llegaron acompañados de niños, bebés y adultos mayores. Pese al calor y las horas de espera, la alegría de los asistentes se mantuvo mientras aguardaban el paso del pontífice.

El pontífice llega a la Plaza Mayor de Lima para reunirse con los obispos del Perú. (Foto: GEC)

Entre los presentes también participaron fieles procedentes de otros países, como Colombia y España, que se sumaron a las comunidades católicas que llegaron para acompañar su visita. La escena estuvo marcada por la expectativa de verlo de cerca y por las muestras de afecto hacia quien mantiene un vínculo especial con el Perú, donde desarrolló parte importante de su labor pastoral.

Durante su segundo día en el país, León XIV llevó su mensaje más allá del ámbito religioso.

En sus intervenciones de este jueves 12 de noviembre, abordó problemas sociales como el machismo, la violencia contra las mujeres, las dificultades económicas de las familias y los desafíos que plantea el entorno digital.

León XIV durante su encuentro con los obispos del Perú en la Plaza Mayor de Lima. (Foto: GEC)

En el encuentro con la población realizado en la plaza frente a la Catedral de Lima, el pontífice cuestionó que persista una mentalidad machista que, según señaló, se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres. En ese contexto, hizo un llamado a reconocer su dignidad y participación en la sociedad: “Valoremos a las mujeres. Protejamos y respetemos a las niñas”, resaltó.

Junto con este llamado al respeto y la dignidad, el pontífice también puso énfasis en la diversidad cultural, lingüística, histórica y regional del Perú: “Precisamente porque somos diferentes creamos común-unidad: comunidad”, expresó, al plantear que las diferencias pueden convertirse en oportunidades de encuentro y enriquecimiento mutuo. Al cierre de su intervención, dedicó una bendición al país: “¡Dios bendiga al Perú!”.

El mensaje a la Iglesia: verdad, justicia y reparación

Durante la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima, el papa también se dirigió a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes de la iglesia peruana. En su homilía, pidió fortalecer una institución capaz de escuchar, acompañar y responder a las necesidades de la población.

El papa León XIV, junto al cardenal Castillo, durante la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima. (Foto: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Uno de los puntos abordados fue la respuesta frente a los abusos cometidos por miembros del clero o en el contexto eclesial. León XIV señaló que estos casos deben enfrentarse con verdad, justicia, perdón y reparación, además de reforzar las medidas de prevención y protección de las personas más vulnerables.

Asimismo, pidió evitar las polarizaciones y promover el diálogo y la fraternidad: “El Perú necesita una Iglesia capaz de construir puentes donde otros levantan muros”, sostuvo. También planteó que la institución debe acompañar a las familias, sostener a los jóvenes, defender la vida y la dignidad de las personas y atender a quienes atraviesan situaciones de pobreza y exclusión.

Chiclayo se prepara para recibirlo

La visita del pontífice continuará este viernes 13 de noviembre en Chiclayo, ciudad donde ejerció su labor pastoral y que tendrá un lugar especial en su recorrido por el país. León XIV partirá desde Lima por la mañana y tiene previsto llegar a la región Lambayeque a las 9:10 a. m.

El pontífice visitará este viernes Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral en el Perú. (Foto: AFP)

Una de las principales actividades será la misa multitudinaria programada para las 10:30 a. m. en la explanada frente a las Pampas de Pimentel. Luego visitará la capilla San Óscar A. Romero y, por la tarde, participará en encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

La agenda continuará el sábado 14 de noviembre con actividades en Chiclayo y un viaje a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. De esta manera, el recorrido del papa por el norte del país estará marcado tanto por los encuentros con las comunidades religiosas como por su acercamiento a la población y a los espacios que formaron parte de su trayectoria pastoral en el Perú.

SOBRE EL AUTOR María Fernanda Abanto Oré Profesional en Periodismo y especialista en Marketing Digital, con experiencia en medios de comunicación, estrategia de contenidos y gestión de plataformas digitales. Escribo sobre economía, empresas, tecnología e innovación, combinando el análisis periodístico con la comunicación estratégica.

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