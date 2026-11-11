Frente al mar del Callao, la figura del papa León XIV ya forma parte del paisaje. El 9 de noviembre se presentó esta escultura, que recuerda el vínculo de Robert Prevost con el Perú, donde realizó cerca de dos décadas de labor pastoral y misionera.

El monumento fue financiado íntegramente por Caja Huancayo mediante una donación, en el marco de un convenio con la Municipalidad Provincial del Callao. Alcanza los 14 metros: diez corresponden a la figura y cuatro al pedestal. Su diseño y construcción estuvieron a cargo de los escultores peruanos Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, con acero galvanizado y fibra de vidrio tratados para resistir el ambiente marino.

El homenaje a León XIV busca poner en valor el Parque del Niño “Gaelito” como lugar de encuentro para la comunidad.

Homenaje de impacto social

Para Jorge Solís Espinoza, director de Caja Huancayo, la escultura representa algo más que una figura religiosa. “El Papa viene al Perú en un momento complicado por los altos índices de criminalidad, con un mensaje de reconciliación y de diálogo”, señaló.

El monumento se ubica en el Parque del Niño “Gaelito”, un espacio dedicado a la memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, y está en una de las zonas más vulnerables del Callao. “Aquí está el Papa con la gente vulnerable. Él siempre habla, en sus últimos mensajes, de los pobres, pero, sobre todo, transmite un mensaje de paz y reconciliación para el país”, comentó Solís.

La iniciativa se vincula con otras acciones de Caja Huancayo para recuperar espacios públicos, como el programa “Recuperando Parques”. Se espera que la escultura ponga en valor el parque y atraiga visitantes, con oportunidades para comerciantes y emprendedores.

Alianza que se hace visible

La ejecución tomó 45 días, de acuerdo con Solís, quien resaltó el alcance de la colaboración entre ambas instituciones. Y, como señalan los directivos de la institución, esto demuestra que cuando se unen el sector público y el privado se pueden hacer cosas de alto impacto como esta escultura.

Con esta intervención, Caja Huancayo suma una acción cultural y comunitaria a su trabajo en el país. La entidad impulsa iniciativas para recuperar espacios públicos y fortalecer la vida en comunidad, cuyos avances y otros proyectos de impacto local comparte en sus canales oficiales.

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