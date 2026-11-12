La visita del papa León XIV al Perú generaría expectativas en diversos sectores.
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Redacción Gestión
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La trasciende el ámbito religioso y abre oportunidades para diversos sectores económicos, que se preparan para atender el movimiento de visitantes que generará su recorrido por el país. ¿Qué actividades se verán impulsadas?

En Lima, la . En el Centro Histórico, los negocios del segundo anillo de seguridad podrían duplicar sus ventas y la ocupación hotelera alcanzar el 100%, frente al 60% habitual, según CAMTUR. Por su parte, la indicó que la campaña de productos alusivos al pontífice podría generar S/5 millones, aunque este monto serviría principalmente para mitigar las pérdidas superiores a S/1,000 millones que el emporio acumula por el fenómeno El Niño (FEN).

En Lambayeque, la y un aumento de hasta 400% en los ingresos de los negocios vinculados al turismo. La región espera recibir unos 700,000 visitantes y cuenta con alrededor de 20,000 camas oficiales, además de alojamientos particulares y campamentos. A futuro, el gremio busca establecer una ruta Chiclayo-Cusco.

En Cusco, la , del cual entre 80% y 85% correspondería al gasto en hospedaje, alimentación y transporte. Asimismo, prevé que las tarifas de alojamiento aumenten alrededor de 20%. Sin embargo, la suspensión de 14 vuelos comerciales el 15 de noviembre afectaría los itinerarios turísticos. Más allá del movimiento inmediato, el gremio busca posicionar a Cusco como destino de turismo religioso.

El también registra un mayor movimiento. FlixBus reportó una mayor anticipación en las reservas, mientras que las compras de pasajes con más de 15 días de anticipación crecieron cerca de 190% en redBus. Para el 13 y 14 de noviembre, kupos.pe proyecta que la demanda de viajes hacia Chiclayo y Lambayeque aumente hasta 150%. En tanto, CIVA prevé movilizar a 5,000 pasajeros durante las fechas del evento y estima que el conjunto de empresas de transporte registre un crecimiento de 30%. Los pasajes comprados ocho días antes del viaje podrían registrar alzas de hasta 200%.

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