La ruta del Papa León XIV hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026, conecta Buenos Aires, Luján y Lima . El programa publicado por la Santa Sede contempla una visita penitenciaria, una misa en Argentina y el viaje a Perú, donde la llegada está prevista para las 17:30, en la Base Aérea del Callao. Después figuran actividades oficiales en Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional.

La jornada forma parte del viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre. Este miércoles marca el cierre de la etapa argentina y el comienzo de las actividades del Santo Padre en Perú.

¿Cuál es la ruta del Papa León XIV hoy en Argentina?

El programa del 11 de noviembre comienza a las 08:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires . Para este encuentro, la agenda vaticana contempla un saludo del Santo Padre. La siguiente actividad es la celebración de la santa misa, a las 10:00, en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde está prevista su homilía.

Son dos momentos distintos dentro de la misma mañana: primero, el encuentro en el establecimiento penitenciario; después, la celebración eucarística en Luján. Para quienes siguen las palabras del pontífice, el programa diferencia expresamente el saludo de la primera visita y la homilía de la misa.

La despedida de Argentina está anunciada para las 13:30 en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini. A las 14:00 figura la salida del avión con destino a Lima . Estos horarios permiten identificar la secuencia del viaje sin confundir las actividades religiosas con los actos aeroportuarios.

Hora programada en Argentina Actividad Lugar 08:00 Visita penitenciaria Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00 Santa misa Plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján 13:30 Ceremonia de despedida Aeropuerto internacional Ministro Pistarini 14:00 Salida hacia Lima Aeropuerto internacional de Buenos Aires

¿A qué hora llega el Papa León XIV a Perú y dónde será recibido?

La llegada del Papa a Perú está programada para las 17:30 del miércoles 11 de noviembre, en la Base Aérea del Callao , correspondiente al Grupo Aéreo N.º 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Allí figura la acogida oficial que abre su agenda peruana.

El punto de llegada es un dato importante para seguir la cobertura: el programa identifica una instalación aérea militar en el Callao, no una recepción en la terminal comercial de pasajeros. A continuación, el itinerario sitúa los actos de bienvenida en Lima.

A las 18:15 está prevista la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno. Treinta minutos después, a las 18:45, figura la visita al presidente de la República. La jornada continuará a las 19:45 con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde se anuncia un discurso del pontífice.

Hora programada en Perú Actividad Sede 17:30 Llegada y acogida oficial Base Aérea del Callao, Grupo Aéreo N.º 8 18:15 Ceremonia de bienvenida Palacio de Gobierno 18:45 Visita al presidente de la República Palacio de Gobierno 19:45 Encuentro con autoridades, sociedad civil y diplomáticos Gran Teatro Nacional

Qué incluye la agenda oficial y qué actividades serán después

El programa de hoy no incluye una misa en Lima. La celebración eucarística anunciada para este miércoles corresponde a Luján, antes del vuelo a Perú. En territorio peruano, las actividades del 11 de noviembre se concentran en la recepción y los encuentros institucionales .

Tampoco debe confundirse la llegada de hoy con la visita a Chiclayo: el traslado desde Lima hacia esa ciudad está previsto para el viernes 13 de noviembre. Para el jueves 12, la agenda permanece en Lima e incluye un encuentro con los obispos del Perú, una celebración de la Hora Media en la Catedral y una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

El itinerario consultado enumera horarios y sedes, pero no detalla calles del recorrido vehicular, accesos para espectadores ni condiciones de ingreso. Por ello, esta ruta describe la secuencia oficial de actividades, no un circuito de papamóvil ni una convocatoria abierta para todos los actos.